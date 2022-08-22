أودن للاستثمار والتنمية يتصدر قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بالبورصة

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أخبار البورصة المصرية جلسة اليوم الاثنين 22 اغسطس 2022

تصدر سهم اودن للاستثمار والتنمية  قائمة الأسهم الأكثر  تراجعا  خلال تعاملات جلسة  اليوم الاثنين 22 اغسطس 2022، التى شهدت خسائر في رأسمال السوقي بقيمة 3.3 مليار جنيه وتراجع جماعي للمؤشرات الرئسية.

 تراجع  اودن للاستثمار والتنمية   بنسبة 4.09% ليتصدر قائمة الأسهم المرتفعة، تلاه سهم   العامة للصوامع والتخزين بنسبة 3.98 %، ثم سهم مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر بنسبة 3.87%، وسهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية   بنسبة 3.79%،  وحل في المركز الخامس سهم سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية  بنسبة 3.78%.

                            

أداء مؤشرات البورصة:

 

وهبط المؤشر الرئيسي في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين 0.9% ليصل إلى مستويات 10246.24 نقطة،  وتراجع مؤشر ايجي أكس 70 للاسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستويات 2193.78 نقطة، وهبط مؤشر ايجي أكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليصل إلى مستويات 3148.12 نقطة، وتراجع مؤشر ايجي أكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% ليصل إلى 1913.57 نقطة.

 

رأسمال السوقي:

 وهبط راسمال السوقي بقيمة 3.38 مليار جنيه ليصل إلى 690.271 مليار جنيه مقارنة بنحو 693.656 مليار جنيه نهاية تعاملات جلسة الامس التى ربحت خلالها نحو 11.9 مليار جنيه.

 

إجمالي قيم التداولات:

وبلغ إجمالي قيم التداولات حلال تعاملات اليوم نحو 4 مليار جنيه بالتداول على 874.2 مليون ورقة مالية  من خلال تنفيذ 57  الف عملية.

 

وبلغ قيمة التداول على الاسهم وحده 1.4 مليار جنيه  في حين بلغ إجمالي قيم التداول ععلى السندات 2.5 مليار جنيه..

 

وارتفع 38 سهم من اصل 193 سهم جري التداول عليهم  بينما تراجع 97 سهم واستقر 58 سهم

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