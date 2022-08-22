بإجمالي قيم تداولات 377 مليون جنية قطاع العقارات يتصدر قائمة القطاعات الاكثر تداولا

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الاكثر تداولات من حيث قيم التداولات بالبورصة المصرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 22 اغسطس 2022، والتى سجلت خلالها خسائر بقيمة 3.3 مليار جنيه.

وحقق قطاع “العقارات” قيم تداولات نحو 377.2 مليون جنيه، وفي المركز الثاني بقائمة القطاعات الاكثر تداولات جاء قطاع “البنوك” بقيم تداولات 173.7 مليون جنيه، تلاه قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيم تداولات 162.5 مليون جنيه.

وفي المركز الرابع جاء قطاع “ اتصالات واعلام” بقيم تداولات 139.6 مليون جنيه تلاه قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيم تداولات 123.5 مليون جنيه، ثم جاء قطاع “رعاية صحية” بقيمة تداول 99 مليون جنيه، ثم قطاع م "نسوجات وسلع معمرة" بقيمة 93 مليون جنيه وقطاع “موادر اساسية” بقيمة 92 مليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة:

وهبط المؤشر الرئيسي في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين 0.9% ليصل إلى مستويات 10246.24 نقطة، وتراجع مؤشر ايجي أكس 70 للاسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستويات 2193.78 نقطة، وهبط مؤشر ايجي أكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليصل إلى مستويات 3148.12 نقطة، وتراجع مؤشر ايجي أكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% ليصل إلى 1913.57 نقطة.

رأسمال السوقي:

وهبط راسمال السوقي بقيمة 3.38 مليار جنيه ليصل إلى 690.271 مليار جنيه مقارنة بنحو 693.656 مليار جنيه نهاية تعاملات جلسة الامس التى ربحت خلالها نحو 11.9 مليار جنيه.

4 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات اليوم:

بلغ إجمالي قيم التداولات حلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين بالبورصة 22 اغسطس 2022 نحو 4 مليار جنيه بالتداول على 874.2 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 57 الف عملية.

وبلغ قيمة التداول على الاسهم وحده 1.5 مليار جنيه بالتداول على 891.4 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 58.83 الف عملية.

في حين بلغ إجمالي قيم التداول على السندات 2.5 مليار جنيه بالتداول على 2.4 مليون ورقه مالية من خلال تنفيذ 77 الف عملية.

وارتفع 38 سهم من اصل 193 سهم جري التداول عليهم بينما تراجع 97 سهم واستقر 58 سهم

قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا بالبورصة اليوم:

تصدر سهم مدية نصر للاسكان والتعمير قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال تعاملات اليوم التى شهدت خسائر في رأسمال السوقي للبورصة بقيمة 3.3 مليار جنيه وتراجع جماعي للمؤشرات الرئسية.

وارتفع سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير بنسبة 13.26% ليتصدر قائمة الأسهم المرتفعة، تلاه سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 7.8%، ثم سهم ليسيكو مصر بنسبة 6.8%، وسهم بى انفستمنتس القابضه بنسبة 6.4%، وحل في المركز الخامس سهم الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 5.2%.

قائمة الاسهم الأكثر تراجعا بالبورصة اليوم:

تصدر سهم اودن للاستثمار والتنمية قائمة الأسهم الأكثر تراجعا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين 22 اغسطس 2022، التى شهدت خسائر في رأسمال السوقي بقيمة 3.3 مليار جنيه وتراجع جماعي للمؤشرات الرئسية.

تراجع اودن للاستثمار والتنمية بنسبة 4.09% ليتصدر قائمة الأسهم المرتفعة، تلاه سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 3.98 %، ثم سهم مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر بنسبة 3.87%، وسهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 3.79%، وحل في المركز الخامس سهم سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 3.78%.