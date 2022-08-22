"الإحصاء": 512 ألف فدان حجم المساحة المستصلحة بمشروع المليون ونصف فدان



أصدر الجهــاز المركزي للتعبئــة العامـــة والإحصــــاء النشـرة السنوية لاستصلاح الأراضي عام 2020/ 2021.



ومن أهم المؤشرات أنه بلغ إجمالي مســاحة الأراضي المستصلحة 87 ألــــف فــــدان عــام 2020/ 2021 مقابــل 81 ألف فـدان عام 2019/2020 بزيادة بلغـت نســبتهـا 7.5% ويرجــع إلـى زيـادة مســاحة الأراضــي المستصلحة بشـركات القطـــاع الخاص هذا العام.



وبلغـت مساحة شركات القطاع الخاص 84.4 ألف فدان بنسبة 96.8٪ يليها مساحة الإراضى بالجمعيات التعاونية 1.8 ألف فدان بنسبة 2% ثم الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بمساحة ألف فدان بنسبة 1.2%.



وبلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان 140ألف فدان عام 2020/2021 مقابل 115 ألف فدان عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 21.7% عن العام السابق، بينما بلغت المســاحة المستصلحة 512 ألف فدان حتى عام 2020/2021، حيث احتلت محافظة مطروح الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة بها 197 الف فدان بنسبة 38% تليها محافظة المنيا بمساحة 168 الف فدان بنسبة 33%، ثم محافظـة الوادى الجـديد بمساحة 92 ألف فدان بنسبة 18%، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 الف فدان بنسبة 11%.



وبلغـت المسـاحـــة المقــام عليهــا مشـروعــــات الثـروة الحيـوانيــــة (إنتاج ألبــان وتسميـن وتربيـة ماشيـة أغـنــام) من الأراضــي المستصلحـة 136 فدان عـام 2020/ 2021 مقـابــل 181 فدان عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 24.9 ٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض إقبال الشركات على إقامة مشروعات الثروة الحيوانية.

كما كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق / 8 / 2022 عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية فى مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2021/ 2022 مقابل 712.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والإمارات 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%؛ حيث انخفضت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتسجل 642.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 793.3 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19%، بينما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 576.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 340.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 69.5%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال الربع الأول من عام 2022



1. لؤلؤ طبيعى وأحجار كريمة بقيمة 351.6 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 64.1 مليون دولار.

3. فواكه بقيمة 29.4 مليون دولار.

4. ملابس بقيمة 24.9 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 19.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال الربع الأول من عام 2022



1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 144.9 مليون دولار.

2. لؤلؤ طبيعى وأحجار كريمة بقيمة 77.5 مليون دولار.

3. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 67.6 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 53.4 مليون دولار.

5. أسماك بقيمة 45.7 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالى 2020 /2021 مقابل 3،4 مليار دولار خلال العام المالى 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين فى مصر39.1 مليون دولار خلال العام المالى 2020 /2021 مقابل 41 مليون دولار خلال العام المالى 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.6%، وسجل عدد سكان مصر 103.8 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الإمارات 10.1 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الإمارات طبقــًا لتقـديـرات البعثة 950 ألف مصرى حتى نهاية 2020.