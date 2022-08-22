أوكرانيا: الصادرات الزراعية قد ترتفع إلى 4 ملايين طن في أغسطس

قال نائب رئيس المجلس الزراعي الأوكراني اليوم إن من المرجح أن ترتفع الصادرات الزراعية الأوكرانية إلى نحو أربعة ملايين طن في أغسطس من ثلاثة ملايين طن في يوليو، بفضل الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لرفع الحصار عن الموانئ البحرية الأوكرانية.

وقال دنيس مارتشوك إن المزارعين الأوكرانيين سيظلون يواجهون نقصا في التمويل، وإن ثلثهم لن يشاركوا في موسم الزراعة الشتوي لعام 2022 / 2023 في وقت لاحق من الشهر الجاري على الرغم من فرص التصدير الجديدة.



وهبطت الصادرات الزراعية الأوكرانية منذ بداية الحرب وإغلاق الموانئ على البحر الأسود الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الأغذية العالمية وأثار مخاوف من أزمات غذائية في إفريقيا والشرق الأوسط.



وفي نهاية يوليو تم رفع الحصار عن ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب الاتفاق.



لكن رغم إعادة فتح الموانئ ظلت الصادرات الزراعية الأوكرانية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب عندما صدَرت أوكرانيا ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب شهريا.



وارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021 / 2022 الذي انتهى يوم 30 يونيو بنسبة 8.5 في المائة إلى 48.5 مليون طن بفضل شحنات قوية قبل الحرب التي بدأت يوم 24 فبراير.



وقالت الحكومة وفقا لرويترز إن أوكرانيا يمكن أن تحصد 50 مليون طن على الأقل من الحبوب هذا العام بالمقارنة بمحصول قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021.