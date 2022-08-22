ترتيب الدوري الالماني 2022 عقب انتهاء الجولة الـ3.. "البايرن" في الصدارة

ترتيب الدوري الالماني 2022 عقب انتهاء الجولة الـ3، تعد من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، والتي تزايدت وتضاعفت بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية.

ترتيب الدوري الالماني، وشهدت مباريات مثيرة، كان أهمها مواجهة بايرن ميونخ وبوخوم، والتي حسمها العملاق البافاري لصالحه بنتيجة سبعة أهداف دون رد.

وواصل بايرن ميونخ الأداء المميز في الدوري الألماني بسباعيته في شباك بوخوم، بينما تعثر بوروسيا دورتموند أمام فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة، يكون بايرن ميونخ قد حقق انتصاره الثالث على التوالي، محققا العلامة الكاملة، ليواصل عروضه المميزة من أجل الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني.

وشهدت الجولة الـ3 مواصلة بروسيا مونشنجلادباخ انطلاقته الجيدة بعد الفوز على هيرتا برلين ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في وصافة جدول الترتيب وبفارق نقطتين عن البافاري صاحب الصدارة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، ترتيب الدوري الالماني 2022 عقب انتهاء الجولة الـ3 من عمر المسابقة، وهي على النحو التالي:-

ترتيب الدوري الالماني 2022 عقب انتهاء الجولة الـ3

1- بايرن ميونيخ برصيد 9 نقاط.

2- بوروسيا مونشنجلادباخ برصيد 7 نقاط.

3- يونيون برلين برصيد 7 نقاط.

4- ماينز برصيد 7 نقاط.

5- فرايبورج برصيد 6 نقاط.

6- هوفنهايم برصيد 6 نقاط.

7- بوروسيا دورتموند برصيد 6 نقاط.

8- فيردر بيرمن برصيد 5 نقاط.

9- كولن برصيد 4 نقاط.

10- اوجسبورج برصيد 3 نقاط.

11- لايبزيج برصيد نقطتين.

12- شتوتجارت برصيد نقطتين.

13- شالكة برصيد نقطتين.

14- فولفسبورج برصيد نقطتين.

15- هرتا برلين برصيد نقطة وحيدة.

16- آينتراخت فرانكفورت برصيد نقطة وحيدة.

17- بوخوم دون نقاط.

18- باير ليفركوزن دون نقاط.

العملاق البافاري يسجل أفضل بداية في تاريخ الدوري الالماني

وحصد بايرن ميونخ 9 نقاط من أول 3 جولات، مع فارق أهداف بلغ (14)، مسجلا أفضل بداية لأي فريق على مدار تاريخ الدوري الألماني.

وتمكن البايرن تحت قيادة مدربه جوليان ناجلسمان تسجيل 15 هدفا في أول 3 مباريات هذا الموسم، فيما استقبلت شباك الحارس مانويل نوير هدفا واحدا فقط، حيث حقق العملاق البافاري هذا السجل التاريخي بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت (6-1)، فولفسبورج (2-0) وبوخوم (7-0).