تراجع جديد في أسعار الذهب مع ارتفاع سعر الدولار

تراجعت أسعار الذهب واحدا بالمئة يوم الاثنين لتصل لأدنى مستوياتها فيما يقرب من أربعة أسابيع، إذ قلت جاذبية المعدن الأصفر بسبب توقعات بالمزيد من الرفع لأسعار الفائدة من المركزي الأمريكي وزيادة في قوة الدولار.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 1733.90 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 1104 بتوقيت جرينتش مسجلا أدنى مستوى له منذ 27 يوليو تموز.

وسعر الذهب في طريقه لسادس جلسة على التوالي من الانخفاض بعد أن فقد ما يقرب من ثلاثة في المئة الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 في المئة إلى 1747.10 دولار.

وأشار هان تان، كبير محللي السوق لدى أكسنيتي، إلى أن الدلائل على توجهات السياسة النقدية التي سيتبناها اجتماع سنوي مقبل للبنوك المركزية الكبرى في العالم سيهيمن على الأرجح على تحركات الذهب في الفترة المقبلة وقد تهبط الأسعار لقرب 1700 دولار إذا تمسك المركزي الأمريكي بكبح التضخم من خلال المزيد من عمليات الرفع لأسعار الفائدة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأن ارتفاعها يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع الدولار إلى مستوى مرتفع جديد في خمسة أسابيع مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 18.88 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 1.6 في المئة إلى 881.80 دولار وتراجع البلاديوم 3.7 في المئة إلى 2046.74 دولار.