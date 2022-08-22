يبحث عدد كبير من المواطنين وخاصة أولياء الأمور، خلال الساعات القليلة الماضية، عن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي، عقب أن أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية الاستعلام إلكترونيًا، لمعرفة المدارس سواء لمرحلة رياض الأطفال أو الابتدائية والتي جرى قبول الطفل بها.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام، وذلك حسبما أعلن عنه الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي على النحو التالي:-

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأولياء الأمور، إمكانية الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022، ومعرفة المدرسة التي قبلت الطفل سواء الرسمية واللغات وغيرها من خلال تخصيص موقع ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا).

طرق الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية، وهي على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال 2022 إلكترونيًا من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- كتابة الرقم القومي لولي الأمر.

- كتابة كلمة السر الخاصة بحساب ولي الأمر.

- الضغط على تسجيل الدخول، وتظهر المدرسة التي جرى قبول الطفل بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال 2022

بعد ظهور نتيجة قبول نتيجة رياض الأطفال 2022، يجب تسليم المدرسة ملف يتضمن العديد من المستندات والأوراق، وهي على النحو التالي:

- حافظة بلاستيكية تتضمن المستندات.

- صور حديثة للطفل مقاس 4 في 6 بخلفية بيضاء "6 نسخ".

- شهادة ميلاد مميكنة للطفل أصل وصورتين.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- ملف تقدم وحافظة أوراق والطوابع اللازمة.

- بطاقة التأمين الصحي للطفل وعليها طوابع التأمين الصحي اللازمة.

- ما يثبت محل سكن الطفل داخل المربع السكني للمدرسة.