شروط التقديم لوظيفة مراقب مساجد 1444، يعتبر من ضمن الكلمات الأكثر بحثا على موقع جوجل، حيث يرغب الجميع بالمملكة العربية السعودية في معرفة كافة التفاصيل حول شروط التقديم لوظيفة مراقب مساجد 1444 عبر بوابة moia.gov.sa.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، عن توفر وظيفة مراقب مساجد، ضمن مجموعة من الوظائف المعلنة مثل (وظائف الدعوة - أئمة - مؤذنين - حراس الأمن)، حيث يمكن التقديم لوظيفة مراقب مساجد 1444 عبر منصة الوزارة وفق شروط عامة، ومؤهلات علمية لا تقل عن الثانوية العامة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، شروط التقديم لوظيفة مراقب مساجد 1444 عبر بوابة الموقع الرسمي moia.gov.sa، وطريقة التقديم، وهي على النحو التالي:-

شروط التقديم لوظيفة مراقب مساجد 1444

- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة.

- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- يشترط أن يكون المتقدم عمره أكثر من 18 عاما.

- يشترط أن يكون لائقا صحيا، ليتمكن من أداء المهام الموكلة إليه.

- يشترط أن لا يسبق له حكم بالإدانة في أفعال مخلة بالحياء أو الشرف.

- يشترط في المتقدم أن يكون غير محكوم عليه بحد من الحدود الشرعية، أو قصاص، أو عقوبة السجن لمدة تزيد عن سنة.

- يشترط أن لا يسبق له الإدانة في قضايا الرشوة، أو التزوير، أو الاختلاس، أو المخدرات.

- في حال الحكم على المتقدم في قضية ما، يشترط أن تمضي سنة على الأقل من انتهاء تنفيذ الحكم، أو الإعفاء منها.

- يشترط أن يكون المتقدم غير مفصول من وظيفة حكومية لأسباب تأديبية، وفي حال الفصل لا بد أن تكون قد مضت 6 أشهر من الفصل.

- يشترط أن يكون المتقدم غير مسجل في الضمان الاجتماعي.

- لا يقبل المتقدم في حال كان متقاعدا من جهة حكومية أو خاصة.

- عدم الارتباط بجهة عمل أخرى.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

خطوات التقديم لوظائف مراقب مساجد 1444

- قم بالدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الشؤون الإسلامية عبر منصة التوظيف من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا).

- نقوم باختيار أيقونة مراقبي مساجد.

- تظهر معنا صفحة الشروط، فنقوم بالضغط على أيقونة (التقديم على الوظيفة)، والتي تظهر أسفل صفحة الشروط.

- تظهر معنا عبارة "يجب عليك الدخول من النفاذ الوطني".

- نقوم بالدخول عبر "بوابة النفاذ الوطني"، ثم نقوم بكتابة البيانات.

- ثم نقوم برفع الوثائق المطلوب.

- وأخيرا، نقوم بتقديم الطلب.

خدمة تواصل وزارة الشؤون الإسلامية

ويمكنكم الآن التواصل مع وزارة الشؤون الإسلامية وطرح الاستفسارات من خلال رقم الاتصال الموحد (1933)، وبوابة الخدمات تواصل عبر الرابط moia.gov.sa الإلكتروني، ومن خلال خدمة تواصل، يمكن تقديم طلب، والاستعلام عن طلب مقدم.