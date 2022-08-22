وول ستريت تنخفض وسط مخاوف زيادات الفائدة

الاقتصاد
وول ستريت
وول ستريت

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح يوم الاثنين وقادت أسهم التكنولوجيا الهبوط بينما يشعر المستثمرون بقلق حيال إشارات متشددة من صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 120.15 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 33586.59 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 33.40 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 4195.08 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 182.05 نقطة، أو 1.43 بالمئة، إلى 12523.16 نقطة.

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