قفزة في عقود الغاز الطبيعي الأميركية وسط طلب قوي‏

الاقتصاد
أسعار الغاز
أسعار الغاز

قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي خلال تعاملات اليوم الإثنين 22 أغسطس آب وتقترب من ملامسة حاجز 10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك نتيجة الطلب القوي وزيادة الأسعار في أوروبا.

وقفزت عقود الغاز الطبيعي تسليم سبتمبر أيلول بمقدار 34 سنتًا أو بنسبة 3.6% إلى 9.676 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في تمام الساعة 1350 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد قفزة بنحو 7% إلى 9.982 دولار في وقت سابق بالجلسة، وهو المستوى الأعلى في 14 عامًا.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للغاز قرب 84 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في أوروبا وعند 57 دولارا في آسيا.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية إنها ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا لمدة ثلاثة أيام في نهاية الشهر الجاري عبر خط الأنابيب الرئيسي، وهو ما يعني مزيدًا من الضغوط على القارة العجوز في ظل مساعيها لإعادة ملء مخزوناتها من الوقود قبيل فصل الشتاء.

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