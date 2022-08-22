السعودية: استقبال طلبات العقار للمنظومة الحكومية إلكترونيًا فقط

الاقتصاد
الهيئة العامة السعودية
الهيئة العامة السعودية لعقارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة السعودية لعقارات الدولة أنّ استقبال طلبات جهات المنظومة الحكومية بشأن توفير احتياجاتها العقارية من (مبانٍ - أراضٍ) سيكون إلكترونيًا فقط، بدايةً من 1/9/2022م.


وأكّدت الهيئة أنّ هذه الخطوة تأتي استجابةً لما جاء في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء، والمتضمن تطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل توحيد المعايير والمواصفات وفق أفضل الممارسات، وضمن إستراتيجيتها للتحوّل الرقمي.


وبيّنت أنّها خاطبت جميع جهات المنظومة الحكومية، بما فيها الوزارات والهيئات والمراكز والجهات الأخرى، تطلب فيها ترشيح مختصين وممثلين لديها بهدف الالتحاق بورشة عمل تدريبية، تعزز قدرات المختصين لديهم، بالتعامل مع المتطلبات والمعلومات إلكترونيًا، حيث ستكون من خلالها طلبات العقارات.


وشدّدت الهيئة على أنّها ماضيةٌ في تنفيذ التحول الرقمي لجميع أعمالها وأتمتتها إلكترونيًا، مما سيسهم في تحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز أدوات وآليات التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، إضافةً إلى الربط بجميع الجهات ذات العلاقة، بما يحقق التكامل بينها وبين المنظومة الحكومية في ضوء رؤية المملكة 2030.

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم ساحر الدوري المصري

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم يلا شوت بالدوري

عاجل.. اندلاع حريق بكنيسة مارجرجس بشبرا مصر

عاجل.. تشيلسي يعلن عن ضم نجم برشلونة

عاجل.. وزير الرياضة يعلق على واقعة الاعتداء على جماهير الأهلي

خلصت الحكاية.. صندوق تحيا مصر يقبل أموال وتبرعات المستشار ترك ال شيخ للأهلي

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

عاجل.. خزائن الأهلي تنتعش بمبلغ ضخم تمهيدًا للتعاقدات الجديدة