مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر بث مباشر اليوم 22-8-2022 يلا شوت الجديد بالدوري المصري

يلا شوت الجديد بيراميدز مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم قمة خاصة في مباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري أي قبل جولتين فقط على النهاية ولذلك سيتابعها نادي الزمالك في الوقت نفسه وجمهوره على أمل تعثر بيراميدز لأن هزيمة أو تعادله اليوم يعني أن الزمالك بطلا للدوري المصري موسم 2022 بشكل رسمي بصرف النظر عن المباريات المقبلة بعدما خرج نادي الأهلي من السباق عقب التعادل السلبي مع نادي الإسماعيلي ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة ولذلك فإن جميع الأنظار ستكون مع المواجهة الفنية الخاصة بين اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز وعلي ماهر مدرب فيوتشر في ظل رغبة كل منهما في تحقيق الفوز بأي طريقة لإثبات أنه الأقوى من الآخر عقب الصفقات المميزة التي عقدها كل فريق قبل انطلاق هذا الموسم وإن كان الفريق السماوي يضم بين صفوفه عددا كبيرا من اللاعبين الذين سبق لهم اللعب للأهلي والزمالك مثل عبد الله السعيد ورمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد فتحي ومحمد حمدي ولذلك فإن الخبرات الكبيرة تصب في صالحهم في هذه الليلة.





موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم والقنوات الناقلة





تبدأ هذه الموقعة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت السعودية وسيتم نقلها من خلال قناة أون تايم سبورتس 1.





مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر





يحتل نادي بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة بينما الزمالك في المركز الأول برصيد 75 نقطة ولذلك فإن تاكيس جونياس يريد تحقيق الفوز على فيوتشر بعدما فاز في آخر 3 مباريات على التوالي بدأها بالانتصار على المقاولون العرب بهدف نظيف ثم غزل المحلية بهدفين نظيفين وبعدها أمطر شباك نادي سموحة بخماسية مقابل هدف ومن أهم نجومه السعيد ورمضان صبحي ووليد الكرتي.





مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر





أما فيوتشر فإنه يحتل المركز الرابع في الدوري برصيد 50 نقطة وفشل في تحقيق الفوز خلال آخر مباراتين حيث تعادل مع سموحة بنتيجة 1-1 ثم كرر النتيجة ذاتها أمام سيراميكا كليوباترا ولذلك فإن علي ماهر يريد الضغط على بيراميدز من أجل تحقيق الفوز مع الاعتماد على قدرات أحمد رفعت ومحمد فاروق وأحمد عاطف ومحمد رضا بوبو باعتبارهم أهم عناصر تشكيل فيوتشر الأساسي.





مباشر مباراة بيراميدز وفيوتشر

