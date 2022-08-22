الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوياتها في نحو شهر

هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في نحو شهر يوم الاثنين مع شعور المستثمرين بالقلق حيال شح في إمدادات الغاز من روسيا وإشارات متشددة من البنك المركزي الأوروبي وتوقعات اقتصادية ضعيفة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا واحدا بالمئة ليلامس أدنى مستوى له منذ 28 يوليو تموز.

وقال عملاق الغاز الروسي جازبروم يوم الجمعة إن روسيا ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا لثلاثة أيام في نهاية هذا الشهر، وهو ما يزيد الضغوط على القارة بينما تسعى لاعادة ملء مخزونات الوقود قبيل الشتاء.

وبين أكبر الخاسرين في جلسة يوم الاثنين هبط سهم يونيبر، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، 7.7 بالمئة مقتربا من مستوى قياسي منخفض في حين انخفض سهم شركتها القابضة فورتوم 4.4 بالمئة وهو ما دفع المؤشر داكس الألماني ليغلق منخفضا 2.3 بالمئة في أسوأ جلسة له في نحو سبعة أسابيع.

وتترقب السوق القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو غدا الثلاثاء ومحضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس والذي من المتوقع أن يكون متشددا.

وتتوقع الأسواق حاليا زيادة في أسعار الفائدة قدرها 60 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأوروبي في سبتمبر أيلول وزيادات مجمعة قدرها 130 نقطة أساس للفترة المتبقية من العام.

وبعد صعودها بأكثر من 11 بالمئة من مستوياتها المنخفضة التي سجلتها في منتصف يونيو حزيران، هبطت سوق الأسهم الأوروبية في الأيام القليلة الماضية بينما يشعر المستثمرون بقلق حيال تأثير تضخم جامح وتشديد الأوضاع المالية على الآفاق الاقتصادية.