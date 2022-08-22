تبحث معظم السعوديات، خلال الفترة الأخيرة، عن طريقة استخراج رخصة قيادة للنساء 1444 إلكترونيا، بالإضافة إلى معرفة الشروط اللازم توافرها.

وفي السابق، لم يكن متاح للمرأة السعودية قيادة السيارة أو حتى استخراج رخصة قيادة خاصة بها بالمملكة العربية السعودية، لكن ظلت المرأة السعودية لسنين طويلة تُطالب بأن يكون لها الأحقية في قيادة السيارة واستخراج رخصة قيادة.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، قرارا ملكيا سنة 2017 بمنح المرأة الأحقية الكاملة في قيادة السيارة، وقد تم تنفيذ هذا القرار بأرض الواقع في شهر يوليو عام 2018 الميلادي، وبذلك أصبحت المرأة السعودية قادرة على قيادة السيارة واستخراج رخصة قيادة داخل المملكة ولكن وفقا لمجموعة من الأحكام والشروط.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة استخراج رخصة قيادة للنساء 1444 إلكترونيا (تعرف على الشروط)، وهي على النحو التالي:-

طريقة استخراج رخصة قيادة للنساء 1444

- الدخول على منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- اختر (أبشر أفراد).

- قم بتسجيل دخولك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

- ادخل كود التحقق بالشكل الصحيح.

- انقر على (الخدمات الإلكترونية واختر منها خدمات المرور).

- انقر على (حجز المواعيد) لتحديد موعد.

- ادخل على خدمة (مواعيد المرور) ومنها انقر على (حجز موعد جديد).

- اختر الموعد الذي يتناسب معك من خلال المواعيد المتوفرة أمامك.

شروط استخراج رخصة قيادة للنساء 1444

- بالنسبة لرخصة القيادة الخاصة ينبغي أن يكون عمر المرأة أكثر من 18 عام، أما رخصة القيادة العامة لا بد أن يكون عمرها أكثر من 20 عام.

- لا بد أن تلتزم المرأة بكافة التدريبات المقررة.

- لا بد أن يتم دفع جميع الغرامات المرورية والرسوم المطلوبة.

- تسديد الرسوم الخاصة بطلب استخراج رخصة قيادة.

- اجتياز المرأة الكشف الطبي للتأكد من أنها لا تحمل أي مرض قد يمنعها من القيادة بشكل آمن.

- تمتع المرأة بحسن السير والسلوك ولا يكون لديها أي قضايا أو أي سوابق جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز المرأة الاختبار النظري.

- إذا حدث رسوب في أي من اختبارات القيادة يتم إعادة التدريب لمدة اربع ساعات يوميًا.