مشاهدة مباراة ألميريا وإلتشي بث مباشر الميريا يلا شوت الجديد بالدوري الاسباني

يلا شوت الجديد الميريا مباشر مشاهدة مباراة ألميريا وإلتشي اليوم يحل نادي ألميريا المملوك لتركي آل الشيخ ضيفا على نادي إلتشي في اللقاء القوي الذي يجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني بعد صعود الضيوف لدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم بعد عناء في الدرجة الأولى وإن كان التدخل السعودي قد ساهم بكل قوة في عودة النادي إلى الدوري الإسباني ولذلك يخطط للظهور بشكل قوي خاصة أن الجولة الثانية شهدت فوز نادي برشلونة على ريال سوسيداد برباعية ولذلك لا يريد ألميريا أن يقع في نفس الفخ ويسقط برباعية مع مدربه روبي الذي يخطط لتقديم أوراق اعتماده بكل قوة مع المالك السعودي من خلال خطف تذكرة البقاء في الليجا بشكل مبكر وعدم الدخول في أي صراع آخر.





موعد مباراة ألميريا وإلتشي والقنوات الناقلة





من المقرر أن تبدأ هذه الموقعة في الساعة الثامنة مساء حسب توقيت القاهرة ما يوافق الساعة التاسعة مساء حسب توقيت مكة المكرمة قبل ساعة واحدة من انطلاق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي التي تخطف أنظار جميع عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة لذلك فإن مباراة ألميريا اليوم ستكون منقولة على قناة بي إن سبورتس إتش دي 4.





مشاهدة مباراة ألميريا وإلتشي





يدخل نادي ألميريا ضد إلتشي وهو منتشي بالعرض الكبير الذي قدمه ضد نادي ريال مدريد في سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل ولذلك يريد روبي المدير الفني للفريق أن يبني على ذلك من أجل العودة من إلتشي بأول ثلاث نقاط له في الليجا خاصة أن الفريق يريد أن يكون عند حسن الظن به وبجماهيره لدى المالك السعودي.





مشاهدة مباراة الميريا وإلتشي





أما نادي إلتشي مع المدير الفني فرانسيسكو رودريجيز فقد سقط في فخ الهزيمة الثقيلة من نادي ريال بيتيس في الجولة الأولى حيث سقط بثلاثية نظيفة ولذلك يريد أن يستغل عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على ألميريا اليوم في ظل الرغبة الشديدة له في تجاوز أحزان الهيمة الأولى لا سيما أن الجماهير ستكون خير داعم له في هذا اللقاء على أمل خطف الانتصارات وعدم الهبوط إلى الدرجة الأولى.





مباشر مباراة ألميريا وإلتشي

