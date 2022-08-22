سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الإثنين 22-8-2022

استقر سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الاثنين، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية في بداية التعاملات، وتراجعت أمس ما بين 18 - 20 قرشا في الشراء والبيع، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 19.16 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 19.13 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم



وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.18 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل اليورو 19.14 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسط أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزي المصري

19.36 جنيه للشراء.

19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري

19.38 جنيه للشراء.

19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.41 جنيه للشراء.

19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.38 جنيه للشراء.

19.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.39 جنيه للشراء.

19.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.40 جنيه للشراء.

19.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.45 جنيه للشراء.

19.53 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم، ليستقر سعر الدولار اليوم البنك الأهلي وفي بنك مصر أكبر بنكين حكوميين ليسجل سعر صرف الدولار 19.10 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين "19.08 - 19.15" جنيه للشراء، و"19.16 - 19.18" جنيه للبيع، وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس; ليصبح 19.08 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.18 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي. وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.10 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) في البنك الأهلي وبنك مصر سجل 19.16 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 19.13 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.18 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل اليورو 19.14 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني في بنكي الأهلي ومصر 22.52 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 22.49 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الاسترليني 22.54 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي، سجل الاسترليني 22.50 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 23.00 جنيه للشراء، و23.10 جنيه للبيع.

آسعار العملات العربية

سجل الريال السعودي في البنك الأهلى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي 59.98 جنيه للشراء، و62.36 جنيه للبيع، طبقا للبنك الأهلي المصري.