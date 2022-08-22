مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت الجديد ليفربول في الدوري

كورة لايف ليفربول يلا كورة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت الجديد ليفربول بث مباشر صلاح اهداف مباراة ليفربول اليوم تتجه الأنظار إلى مسرح الأحلام بأولد ترافورد لمتابعة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في إطار لقاءات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث القمة المرتقبة بين الفريقين من أجل تحقيق الفوز فقط مع دقات الساعة التاسعة مساء حسب توقيت القاهرة ما يوافق الساعة العاشرة مساء حسب توقيت مكة المكرمة في ظل غيابات عديدة تضرب صفوف الفريقين وأبرزها تياجو ألكانتارا وداروين نونيز من ليفربول، الأول للإصابة والثاني للطرد في اللقاء الماضي أمام كريستال بالاس بعد خروجه عن أعصابه ولذلك فإن كلا الفريقين يأمل في تجاوز هذه الظروف الصعبة على مستوى الغيابات وعلى مستوى النتائج أيضَا بعد فشل كل فريق في الفوز خلال أول جولتين بل إن مان يونايتد قدم أسوأ بداية له منذ سنوات رغم تبريرا المدرب إريك تين هاج أن ذلك جاء لغياب لاعب الوسط المدافع القوي ولذلك تعاقد مع كاسيميرو من نادي ريال مدريد الإسباني لشغل هذا المركز في ظل عدم قناعته بإمكانيات لاعبي هذا المركز مثل فريد وماكتوميناتي وفان دي بيك رغم أن الأخير لعب معه في أياكس أمستردام الهولندي.





مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد





يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر يحتضن ملعب أولد ترافورد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز في أشدد قمم البريميير ليج عدائية بين الفريقين لذلك يخطط كل فريق لتحقيق الفوز على الآخر لكسب ود جماهيره سواء يورجن كلوب مدرب الريدز أو الهولندي إريك تين هاج مدرب مان يونايتد بينما تنتظر الجماهير المصرية هدف محمد صلاح اليوم من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن غاب عن التسجيل في الجولة الثانية أمام كريستال بالاس.





مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد





يلا شوت حصري مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم ويعتمد تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد على طريقة 4-3-3 دون أي تغيير باستثناء محاولة تعويض الغائبين عن هذا اللقاء فيدفع يورجن كلوب المدير الفني للفريق بأليسون بيكر في حراسة المرمى وأرنولد في الظهير الأيمن وروبرتسون في الظهير الأيسر وفيرجيل فان دايك وجو جوميز في قلب الدفاع فيما يتولى ثلاثي الوسط فابينيو وإليوت وهندرسون عملية التأمين خلف الثلاثي الهجومي محمد صلاح ودياز وفيرمينو.





مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد





يلا شوت توداي مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر الليفر أما مانشستر يونايتد ضد ليفربول فيلجأ إلى طريقة 4-2-3-1 بوجود فريد وإريكسن كثنائي ارتكاز خلف ثلاثي صناعة اللعب راشفورد وسانشو وبرونو فيرنانديز فيما يتولى البرتغالي كريستيانو رونالدو خط الهجوم والضغط على الدفاع الريدز باستمرار.





مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد





كورة جول مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر كان ليفربول قد تعادل في أول جولتين مع فولها بنتيجة هدفين لكل فريق ثم 1-1 مع كريستال بالاس بينما خسر مانشستر يونايتد من برايتون بثلاثة أهداف ثم سقط برباعية أمام برينتفورد في الجولة الثانية لذلك لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز بأي طريقة من أجل تجاوز كل هذه الأحزان التي يمر بها الفريق.





بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد

