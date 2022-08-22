شغال وسريع.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

مع بدء تنسيق المرحلة الثانية في الثانوية العامة 2022، ازدادت التساؤلات من قبل جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء أمورهم عبر محرك بحث جوجل، عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.

وينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول في الثانوية العامة 2022 نتائج تنسيق المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022 حيث قد انطلقت المرحلة الثانية في يوم الخميس الماضي وسيتم غلق التقديم اليوم الاثنين الموافق 22 أغسطس 2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، وهو على النحو التالي:-

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

ويبحث طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثانية عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكي يحدد مستقبل الطلاب، ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة في الشعبتن الشعبة العلمية والشعبة الأدبية معرفة نتائج المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022 وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

الحدود الدنيا بالمرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022

وجاء الحد الأدني للقبول في جميع الجامعات والمعاهد الحكومية في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2022 بالنسبة لجميع الكليات العلمية مجموع 246 درجة فأكثر وذلك بنسبة 60%، أما يكون الحد الأدنى في القبول فيها بالكليات الأدبية مجموع 238 درجة فأكثر ويكون بنسبة 58.05%، ويشمل التنسيق الخاص بالمرحلة الثانية لعام 2022، مجموع 269 ألف طالب، وتكون بحد أدنى في الشعبة العلمية 246 درجة، والشعبة الأدبية مجموع 238 درجة.

موعد إعلان نتائج المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022

يكون موعد أعلان نتائج المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022 هو عقب 72 ساعة من غلق المرحلة الثانية اليوم الاثنين الموافق 22 من أغسطس 2022.

احذر هذه الأخطاء عند تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2022

- تأكد من عدم معرفة أى شخص لرقمك السرى فقد يتلاعب بتنسيق رغباتك.

- تأكد من رغباتك ومن طريقة الادخال

الالتزام بالميعاد المحدد لكي تسجيل الرغبات طبق مرحلة التنسيق.

- اتبع جيدا تعليمات موقع التنسيق بعد تسجيل الرغبات.

- لا تترك قائمة رغباتك ناقصة، وأيضا اكتب الـ "75" رغبة كاملة.