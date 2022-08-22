الاقتصاد البريطاني يسجل أكبر انكماش منذ أكثر من 300 عام

كشفت بيانات رسمية صادرة اليوم الإثنين 22 أغسطس آب أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سجل أكبر انكماش منذ أكثر من 300 عام خلال 2020، وذلك بسبب ما عانته البلاد من تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا انكمش بنسبة 11% في عام 2020، وهو أكبر انكماش سنوي قياسي منذ عام 1709.

وبناء على تقديرات أولية سابقة، عانت بريطانيا بالفعل من أكبر هبوط في الإنتاج من عام 1709، لكن المكتب الوطني للإحصاء عدل البيانات بالخفض نطاق الهبوط إلى 9.3%، وهو الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.

هذا، ومن المنتظر أن ينشر مكتب الإحصاء الوطني أحدث أرقام النمو لعام 2021 والنصف الأول من عام 2022، وذلك في الثلاثين من سبتمبر أيلول.