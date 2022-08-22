الاقتصاد البريطاني يسجل أكبر انكماش منذ أكثر من 300 عام

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشفت بيانات رسمية صادرة اليوم الإثنين 22 أغسطس آب أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سجل أكبر انكماش منذ أكثر من 300 عام خلال 2020، وذلك بسبب ما عانته البلاد من تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا انكمش بنسبة 11% في عام 2020، وهو أكبر انكماش سنوي قياسي منذ عام 1709.

وبناء على تقديرات أولية سابقة، عانت بريطانيا بالفعل من أكبر هبوط في الإنتاج من عام 1709، لكن المكتب الوطني للإحصاء عدل البيانات بالخفض نطاق الهبوط إلى 9.3%، وهو الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.

هذا، ومن المنتظر أن ينشر مكتب الإحصاء الوطني أحدث أرقام النمو لعام 2021 والنصف الأول من عام 2022، وذلك في الثلاثين من سبتمبر أيلول.

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر ليفربول يلا شوت الجديد بالدوري

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر يلا شوت الجديد الليفر

مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر بث مباشر اليوم 22-8-2022 يلا شوت الجديد بالدوري المصري

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت الجديد ليفربول في الدوري

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم يلا شوت بالدوري

عاجل.. اندلاع حريق بكنيسة مارجرجس بشبرا مصر

عاجل.. الإنذار ينطلق داخل متحف الحضارة ومصادر توضح لـ "الفجر" حقيقة ما حدث

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم ساحر الدوري المصري