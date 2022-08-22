الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف سانشو

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بتقدم الشياطين الحمر بهدف مقابل لا شيء.

ويلتقي نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

سجل هدف الشوط الأول الوحيد اللاعب جادون سانشو في الدقيقة 16 من بداية اللقاء لمصلحة مانشستر يونايتد بعد تمريرة رائعة من أنتوني إيلانجا.

وبدأ نادي ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، ميلنر، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.

في حين بدأ نادي مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: دييجو دالوت، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، مالاسيا.

خط الوسط: برونو فرنانديز، سكوت مكتوميناي، كريستيان إريكسين.

خط الهجوم: سانشو، إيلانجا، ماركوس راشفورد.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.