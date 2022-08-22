الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف سانشو

الفجر الرياضي
ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر يونايتد

 

 

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بتقدم الشياطين الحمر بهدف مقابل لا شيء.

 

ويلتقي نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

txt

عاجل.. سانشو يتلاعب بدفاع ليفربول ويتقدم لمانشستر يونايتد بهدف رائع "فيديو"

سجل هدف الشوط الأول الوحيد اللاعب جادون سانشو في الدقيقة 16 من بداية اللقاء لمصلحة مانشستر يونايتد بعد تمريرة رائعة من أنتوني إيلانجا.

 

وبدأ نادي ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

 

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

 

خط الوسط: هارفي إليوت، ميلنر، هندرسون.

 

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.

 

في حين بدأ نادي مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

 

خط الدفاع: دييجو دالوت، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، مالاسيا.

 

خط الوسط: برونو فرنانديز، سكوت مكتوميناي، كريستيان إريكسين.

 

خط الهجوم: سانشو، إيلانجا، ماركوس راشفورد.

 

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي مباراة ليفربول رافائيل فاران الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

مواد متعلقة

عاجل.. كلوب يُعلن تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر ليفربول يلا شوت الجديد بالدوري

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر يلا شوت الجديد الليفر

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت الجديد ليفربول في الدوري

عاجل.. الإنذار ينطلق داخل متحف الحضارة ومصادر توضح لـ "الفجر" حقيقة ما حدث

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم 22-8-2022 بالدوري المصري

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم يلا شوت بالدوري

عاجل.. فيوتشر يسقط بيراميدز بهدف ويعلن تتويج الزمالك رسميا بلقب الدوري

أول رد فعل من مرتضى منصور عقب التتويج ببطولة الدوري