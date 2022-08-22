وزيرة الهجرة: نشجع أبناء مصر بالخارج بحوافز للاستثمار في مشروعات المستقبل القومية

توك شو
السفيرة سها جندي،
السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة تستكمل مبادراتها من أجل العمل على تشجيع أبناء مصر في الخارج على الاستثمار في المستقبل.

txt

وزيرة الهجرة: 150 مقالا تحمل معلومات مضللة عن مصر.. والبابا تواضروس دعا الشباب لتوضيح الحقائق

txt

وزيرة الهجرة: مدينة العلمين يوجد بها إسكان لمحدودي الدخل

وأكدت وزيرة الهجرة على منح المزيد من الحوافز والمزايا لأبناء الوطن في الخارج، الخارج لتشجيعهم على الاستثمار في المشروعات القومية على أرض مصر،

وأَضافت السفيرة سها جندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء Dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، أن حديث المصريين عن إنجازات بلادهم يؤدي لحالة من الحراك تواجه الشائعات والأخبار الزائفة، متابعة «الشباب المصري حريص جدا على معرفة ما يحدث في مصر من خلال أسئلة توضح اهتمامهم بالشأن المصري في ملتقى لوجوس الثالث، وسألوا رئيس الوزراء على معيشة المواطن داخل مصر في إطار الأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية واطلعوا على جهود الحكومة في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية».

وبشأن تحذيرات السفارة المصرية في أوكرانيا لرعاياها من توخي الحذر، قالت وزير الهجرة إن الوزارة تنسق مع السفارات في الخارج للتأكد من رعاية المصريين في الدول التي تشهد صراعات وحروب بشكل خاص مثل بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا وتوفير الانتقال السريع للمصريين في الخارج في أي وقت حال رغبتهم للعودة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بتحذيرات الحكومة الأوكرانية الأمنية.

وأوضحت، أن القيادة السياسية وجهت بمتابعة مشكلات المصريين في الخارج في أي دولة وخاصة والدول التي تشهد صراعات عسكرية للتأكد من توفير الأمان لهم.

سها الجندي وزيرة الهجرة أخبار مصر وزارة الهجرة المشروعات القومية

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر ليفربول يلا شوت الجديد بالدوري

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر يلا شوت الجديد الليفر

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت الجديد ليفربول في الدوري

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم 22-8-2022 بالدوري المصري

عاجل.. الإنذار ينطلق داخل متحف الحضارة ومصادر توضح لـ "الفجر" حقيقة ما حدث

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم يلا شوت بالدوري

عاجل.. فيوتشر يسقط بيراميدز بهدف ويعلن تتويج الزمالك رسميا بلقب الدوري

أول رد فعل من مرتضى منصور عقب التتويج ببطولة الدوري