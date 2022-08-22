وزيرة الهجرة: نشجع أبناء مصر بالخارج بحوافز للاستثمار في مشروعات المستقبل القومية

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة تستكمل مبادراتها من أجل العمل على تشجيع أبناء مصر في الخارج على الاستثمار في المستقبل.

وأكدت وزيرة الهجرة على منح المزيد من الحوافز والمزايا لأبناء الوطن في الخارج، الخارج لتشجيعهم على الاستثمار في المشروعات القومية على أرض مصر،

وأَضافت السفيرة سها جندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء Dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، أن حديث المصريين عن إنجازات بلادهم يؤدي لحالة من الحراك تواجه الشائعات والأخبار الزائفة، متابعة «الشباب المصري حريص جدا على معرفة ما يحدث في مصر من خلال أسئلة توضح اهتمامهم بالشأن المصري في ملتقى لوجوس الثالث، وسألوا رئيس الوزراء على معيشة المواطن داخل مصر في إطار الأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية واطلعوا على جهود الحكومة في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية».

وبشأن تحذيرات السفارة المصرية في أوكرانيا لرعاياها من توخي الحذر، قالت وزير الهجرة إن الوزارة تنسق مع السفارات في الخارج للتأكد من رعاية المصريين في الدول التي تشهد صراعات وحروب بشكل خاص مثل بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا وتوفير الانتقال السريع للمصريين في الخارج في أي وقت حال رغبتهم للعودة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بتحذيرات الحكومة الأوكرانية الأمنية.

وأوضحت، أن القيادة السياسية وجهت بمتابعة مشكلات المصريين في الخارج في أي دولة وخاصة والدول التي تشهد صراعات عسكرية للتأكد من توفير الأمان لهم.