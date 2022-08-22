أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا تدفع الاسترليني لأدنى مستوى في عام

الاقتصاد
الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني

 سجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى له هذا العام أمام العملة الأمريكية عند 1.1744 دولار يوم الاثنين بينما أبرزت قفزة في تكاليف الطاقة وصيف من الإضرابات أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة وعززت المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادي.

ووسط مخاوف تحيط بزيادات حادة في التضخم في بريطانيا وتراجع الاقتصاد، سجل الاسترليني يوم الجمعة الماضي أكبر هبوط أسبوعي مقابل العملة الخضراء منذ سبتمبر أيلول 2020.

وبحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش، كانت العملة البريطانية منخفضة 0.50 بالمئة عند 1.1766 دولار.

ومقابل العملة الأوروبية، ارتفع الاسترليني 0.56 بالمئة إلى 84.39 بنس لليورو الذي يتعرض لضغوط من زيادات حادة في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا.

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