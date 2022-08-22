أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-8-2022

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم، بعد أن تراجعت أمس بنحو 8 جنيهات ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 نحو 1066 جنيها مقابل 1074 جنيها، وذلك مع تراجع الطلب على الذهب، حيث يتوقف التداول على الذهب يوم الاحد من كل أسبوع لكن عوامل العرض والطلب تؤثر على الأسعار سواء بالارتفاع أو الهبوط.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 914 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 1066 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1218 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 8525 جنيها.





وهبطت أسعار الذهب لسادس جلسة على التوالي اليوم لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)للحد من ارتفاع التضخم.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1746.06 دولار للأوقية(الأونصة) من الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو إلى 1743.83 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. وفقد الذهب ما يقرب من ثلاثة في المائة الأسبوع الماضي.

العقود الأجلة للذهب



تراجعت أسعار الذهب واحدا بالمئة يوم الاثنين لتصل لأدنى مستوياتها فيما يقرب من أربعة أسابيع، إذ قلت جاذبية المعدن الأصفر بسبب توقعات بالمزيد من الرفع لأسعار الفائدة من المركزي الأمريكي وزيادة في قوة الدولار.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 1733.90 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 1104 بتوقيت جرينتش مسجلا أدنى مستوى له منذ 27 يوليو تموز.

وسعر الذهب في طريقه لسادس جلسة على التوالي من الانخفاض بعد أن فقد ما يقرب من ثلاثة في المئة الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 في المئة إلى 1747.10 دولار.

وأشار هان تان، كبير محللي السوق لدى أكسنيتي، إلى أن الدلائل على توجهات السياسة النقدية التي سيتبناها اجتماع سنوي مقبل للبنوك المركزية الكبرى في العالم سيهيمن على الأرجح على تحركات الذهب في الفترة المقبلة وقد تهبط الأسعار لقرب 1700 دولار إذا تمسك المركزي الأمريكي بكبح التضخم من خلال المزيد من عمليات الرفع لأسعار الفائدة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأن ارتفاعها يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع الدولار إلى مستوى مرتفع جديد في خمسة أسابيع مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 18.88 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 1.6 في المئة إلى 881.80 دولار وتراجع البلاديوم 3.7 في المئة إلى 2046.74 دولار.

اسعار الذهب العالمي في ختام الأسبوع الماضي



زاد الذهب في العقود الفورية 0.3 في المائة إلى 1765.80 دولار للأوقية (الأونصة)، الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش، بعد تراجع على مدى ثلاثة أيام نزل به إلى 1759.17 دولار أمس، وهو أدنى مستوى منذ 3 أغسطس. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1779.90 دولار للأوقية.



وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "ضعف الذهب يرجع إلى استئناف ارتفاع الدولار وأيضا لأن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي تحدث عن رفع أسعار الفائدة، رغم أنهم أشاروا إلى أن من المحتمل أن تنخفض الوتيرة لاحقا".



وأضاف "أسعار الذهب لم تشهد تغيرا تقريبا خلال العام وهذا في حد ذاته أداء جيد بالنظر إلى التحركات التي شهدناها في الدولار وعوائد السندات".



وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين في الخارج.



وحصل الذهب على دعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام، وهو ما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا.



وقال محللون لدى "إيه.إن.زد" في مذكرة إن من المتوقع أن تحفز المخاوف من الركود بعض التدفقات على الذهب كملاذ آمن، ومن المرجح أن تكون مشتريات البنوك المركزية قوية مع تراجع العملات وارتفاع المخاطر السياسية.



وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.6 في المائة إلى 19.72 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 924.72 دولار والبلاديوم 1.2 في المائة إلى 2165.93 دولار.

وكان محضر اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي للشهر الماضي المنشور قد أشار إلى استمرار زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع تعديل وتيرة الزيادة في ضوء تطورات البيانات الاقتصادية.



وقال متعاملون إن الدولار الكندي فقد مكاسبه بعد تخلص صناديق الاستثمار من جزء من استثماراتها طويلة المدى بالعملة الكندية عقب تراجع الوظائف خلال الشهر الماضي بشكل غير متوقع.



وارتفع مؤشر "بلومبيرج" لسعر الدولار في العقود الفورية بنسبة 0.1 في المائة بعد ارتفاعه أمس بنسبة 0.3 في المائة.