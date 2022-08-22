خطوة بخطوة.. طريقة تسجيل دخول الطلاب في اختبارات القياس 1444

طريقة تسجيل دخول الطلاب في اختبارات القياس 1444، هذا أكثر ما يبحث عنه المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وخاصة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

ويعد الاختبار التحصيلي للطلاب هو اختبار يتم إجراؤه لطلاب المرحلة الثانوية فقط، وذلك بهدف معرفة قدرة الطالب على جمع المنهج أثناء الدراسة، بجانب تحديد وقياس قدرة الطالب على استيعاب الدروس ومعرفة المبلغ الذي اكتسبه من المادة الدراسية حسب القسم الذي يدرس فيه.

وتنقسم الاختبارات التحصيلية للطلاب إلى نوعين، القسم الأول خاص بطلاب القسم العلمي، والذي يقيس قدرة الطلاب على فهم واستيعاب الكيمياء والرياضيات والأحياء والفيزياء، بينما يقيس القسم الثاني قدرة طلاب القسم الأدبي على الإنجاز في مواد الجغرافيا والتاريخ وجميع المواد الأدبية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة تسجيل دخول الطلاب في اختبارات القياس 1444 خطوة بخطوة، وهي على النحو التالي:-

طريقة تسجيل دخول الطلاب في اختبارات القياس 1444

يتمكن الطلاب تسجيل الدخول إلى موقع قياس، وذلك بهدف معرفة مواعيد اختبار القدرات والاستعلام عن النتائج من خلال القيام بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم، وإذا لم يكن لديه حساب على الموقع، يمكنه تسجيل حساب جديد، ويتبين ذلك من خلال ما يلي:

- يجب على المستخدم القيام بتسجيل الدخول إلى موقع القياس، ثم يقوم بتحديد تسجيل حساب جديد.

- يجب على المتقدم إدخال رقم السجل المدني للطلاب السعوديين.

- يتم كتابة رقم الإقامة للطلاب المقيمين.

- يجب إدخال اسم الطالب رباعي كما هو في بطاقة الهوية الوطنية.

- يقوم المتقدم بإدخال تاريخ الميلاد بصورة صحيحة.

- يشترط على المتقدم رفع صورة شخصية حديثة مقاس 6 في 6.

- يجب على المتقدم مراجعة كافة البيانات والتأكد منها، ثم يقوم بالضغط فوق أيقونة الإرسال.

مواعيد اختبار قياس القدرات 1444

سيتم تعليق التسجيل في اختبار القدرات، ويرجع ذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19)، حتى إشعار آخر، في حين أنه يوجد بعض التوقعات حول مواعيد اختبار القدرات 1444، حيث يتوقع أنها ستكون في شهر شوال القادم، إضافة إلى أنه سيتم إجراء الاختبارات إلكترونيًا، وذلك من خلال تقنية التعلم عن بعد.