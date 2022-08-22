ثاني أكبر مصفاة نفطية في فنزويلا تستأنف إنتاج البنزين

قالت مصادر مطلعة يوم الاثنين إن شركة النفط والغاز المملوكة للدولة في فنزويلا استأنفت إنتاج البنزين في ثاني أكبر مصفاة نفطية في البلاد بعد إصلاح‭‭ ‬‬أعطال.

وتنتج مصفاة كاردون، التي تبلغ طاقتها التكريرية 45 ألف برميل يوميا من النفط، مكونات عالية الأوكتان للبنزين ولها أهمية حيوية لإمدادات وقود السيارات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وكانت المصفاة قد علًقت الإنتاج في نهاية يونيو حزيران لإجراء صيانة امتدت إلى ما بعد الواحد وعشرين يوما التي كانت مقررة أصلا.

ومن شأن استئناف تشغيل المصفاة أن يخفف نقصا حادا في المعروض من البنزين في البلد الذي تعاني شبكة التكرير فيه البالغة طاقتها 1.3 مليون برميل يوميا من شلل بسبب سنوات من ضعف الاستثمار والافتقار للصيانة.