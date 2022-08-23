حصاد الـ "توك شو".. نصائح لراغبي الالتحاق بالجامعات الأهلية ورسالة طمأنة للعاملين المصريين في الكويت

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، القمة الخماسية تشكل بارقة أمل للتعاون العربي، باللإضافة إلى نصائح لراغبي الالتحاق بالجامعات الأهلية، فضلا عن رسالة طمأنة للعاملين المصريين في الكويت.

بارقة أمل للتعاون العربي

عقب السفير محمد حجازي، مساعدة وزير الخارجية الأسبق، على انعقاد القمة الخماسية في مدينة العلمين بحضور قادة مصر والامرات والأردن والعراق والبحرين.

وقال "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، مساء الإثنين، أن التكاتف والتلاحم بين الاشقاء العرب المدخل الوحيد لحماية الامن الاقتصادي أو الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه القمة بارقة أمل نحو زيادة التعاون العربي، وتعبر عن رؤية تتسم بالأمن الاستراتيجي.

وتابع ان الاستثمارات العربية من الممكن أن تحقق مكاسب كثيرة، وحالة من التفاهم والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن مصر والعراق كان لديهما رؤية إقليمية لتصدير النفط، والربط الكهربائي، وبعد ذلك أجتذب هذا التعاون دولة البحرين والأمارات العربية التي استضافت في مارس الماضي هذا المحفل الهام على مستوى الخبراء.

خطة لـ2024 و2026\

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن رابطة المحترفين مكتسب حققته الدولة المصرية، ويجب الحفاظ عليه، لافتًا إلى أن الشق الاقتصادي له بعد كبير جدًا في الرابطة.



وقال الدكتور أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الإثنين، إن الرابطة تتعامل مع مستهدفات وطنية ودوريات ومنتخبات قوية، مشددًا على أهمية أن يعود اسم مصر كبيرا كما كان دائما في عالم كرة القدم.

وأضاف الوزير أنه لهذا كان الواجب وجود رابطة عمل، ووجود منظومة إدارة واضحة لها، لافتًا إلى أن الشراكة الوطنية للاتحاد مع الشركة الراعية ككيان وطني لتطوير المنظومة الكروية بمصر، لافتًا إلى استعدادات الموسم المقبل.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة لديه مشروع تطويري 2024، مؤكدًا على طموحات المصريين بأن يحقق منتخب مصر لكرة القدم مركزًا متميزًا في كأس الأمم الإفريقية 2024، والمنافسة فيها على مركز متقدم، وعلى الأقل المباراة النهائية، مشددًا على ضرورة الاستعداد لذلك بكل الطرق.

وأضاف أنه يجب كذلك الاستعداد في 2026 لكأس العالم، والظهور فيه بشكل مميز، لافتًا إلى أن اتحاد الكرة أعلن للمرة الأولى عن فريق أول ومساعدين.

نصائح لراغبي الالتحاق بالجامعات الأهلية

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن تنسيق الجامعات الأهلية سينطلق اعتبارا من الغد في التاسعة صباحا، ولمدة أسبوع، لافتا إلى أنهم ردوا على كل أسئلة الطلاب بشأن الجامعات الأهلية بأكثر من آلية، منوها بأن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية تنظم أسبوعا للتعريف بالجامعات الأهلية، وسيكون هناك معمل حاسب آلي لتعريف الطالب كيفية كتابة رغباته بتنسيق الجامعات الأهلية.

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن تنسيق الجامعات الأهلية سينطلق اعتبارا من الغد في التاسعة صباحا، ولمدة أسبوع، لافتا إلى أنهم ردوا على كل أسئلة الطلاب بشأن الجامعات الأهلية بأكثر من آلية، منوها بأن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية تنظم أسبوعا للتعريف بالجامعات الأهلية، وسيكون هناك معمل حاسب آلي لتعريف الطالب كيفية كتابة رغباته بتنسيق الجامعات الأهلية.

ونصح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، الطلاب الراغبين بالالتحاق بالجامعات الأهلية، بالدخول على موقع الوزارة للتعرف على الجامعات الأهلية، والتخصصات المتاحة في كل جامعة، فضلا على أنه مازال أمام الطالب فرصة للتشاور مع أسرته حول الكلية التي يلتحق بها.

رسالة طمأنة للعاملين المصريين فى الكويت

قال الإعلامي الكويتي زيد بن غيام، إن مصر والكويت تجمعهما علاقات متميزة، مشيرا إلى أن هناك روابط تاريخية تجمع بين الشعبين.

وتحدث الإعلامي الكويتي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن قرار دولة الكويت بشأن خطة تكويت الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية في البلدية، لم يستهدف أحد، نافيا ما تردد على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بأن الأعداد تجاوزت مئات الألوف.

وأكد الإعلامي الكويتي، أن دولة الكويت حريصة على دعم كافة الجاليات العربية وبالأخص الجالية المصرية، لافتا إلى أن التاريخ يشهد على العلاقات المصرية الكويتية والدعم الكويتي لمصر أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، كذلك الموقف المصري أثناء الغزو العراقي على الكويت، فالعلاقات تاريخية بين البلدين.

وشدد الإعلامي الكويتي، على أنه لن يتأثر أحد بقرار خطة التكويت، مؤكدا أن هذه ليست أخلاق الكويت.