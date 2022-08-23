مصممة أزياء روسية تكشف أخطاءً فادحةفي إطلالة شيرين بحفل قرطاج

انتقدت فيرا زولوتاريفا، مصممة الأزياء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، فستان شيرين عبدالوهاب خلال حفلها بقرطاج.

وعلقت مصممة الأزياء على فستان شيرين عبد الوهاب قائلة: "بناء على طلبكم تقييمي لفستان شيرين عبد الوهاب."

منشور فيرا زولوتاريفا

كتبت: "الفستان Top Trend 2022 دانتيل فرنساوي décolleté ب cups وكورساج، لون الزجاج…شيرين ارتدت حلقا كبيرا مع شعر قصير صح."

تابعت: "ترتدي السيدات فستان décolleté عندما تحب ارتداء Necklace قلادة كبير قيمة وجميلة معه..فكان من الأفضل ارتداء قلادة معه لكسر المساحة الكبيرة المكشوفة.. أتمنى المرة القادمة ترتدي فستان Trendy مناسب لشكل الجسم والعمر. قالت: "من أصعب الفساتينال قيمتها بسبب قصة صاحبته.. نجمة كبيرة كانت في قمة النجاح مرت بتجربة صعبة.

وأكدت: "أتمنى لها أن تكون دائما في انسجام مع نفسها، وتستمتع بعمرها الحالي وكل عمر. فلكل عمر متعته…وأن تنجح في استعادة مكانتها…فالأصعب من النجاح الحفاظ عليه."

حفل شيرين في ختام قرطاج

أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب، حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ ٥٦، كما إستقبلها الجمهور التونسي كبيرة، وظهرت شيرين بوزن زائد وهي مرتدية فستان أسود مفتوح.

شيرين برفقة صابر الرباعي

وفي سياق متصل نشرت شيرين صورة عبر حسابها الخاص على تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" برفقة النجم التونسى صابر الرباعي وزوجته، والسفير المصرى بتونس وزوجته، وعلقت عليها قائلة: فخورة كل الفخر إني هقابل الجمهور التونسي في ختام مهرجان قرطاج الدولي، وإن شاء الله انتظروا أحلى حفلة، ومبسوطة إني قابلت النهاردة سيادة السفير المصري في تونس وحرمه والأستاذ صابر الرباعى وحرمه ود. نبيل عبد المقصود.

"المترو" أحدث أغاني شيرين

ومن ناحية أخرى تستعد شيرين عبد الوهاب، لإطلاق أحدث أغانيها التي تحمل اسم "المترو" والتي سيتم طرحها على موقع "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، وقام الشاعر أمير طعيمة بنشر البوستر التشويقي للأغنية.