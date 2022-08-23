كل ما تريد معرفته عن زكريا الوردي صفقة الزمالك الجديدة

أعلن مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع المغربي زكريا الوردي نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، وذلك عقب تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري بعد خسارة بيراميدز أمام فيوتشر مساء أمس الاثنين لتحصد القلعة البيضاء لقب الدوري للمرة الرابعة عشر.

أبرز المعلومات عن زكريا الوردي



يتميز زكريا الوردي بصغر سنة، حيث يبلغ من العمر 22 عامًا فهو من مواليد عام 1998.

بدأ زكريا الوردي مشواره في نادي التطواني ثم انتقل منه إلى صفوف فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

بطولات الوردي مع الرجاء



ونجح الوردي في التتويج مع الرجاء المغربي بـ 4 بطولات، وهي السوبر الإفريقي والدوري المغربي، وبطولة الأندية العربية، بالإضافة إلى الكونفدرالية الإفريقية.

وشارك الوردي مع المنتخب المغربي للشباب تحت سن 20 سنة في 4 مباريات، وشارك مع المنتخب الأولمبي في تحت 23 سنة في 5 مباريات.

