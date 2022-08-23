ننشر لكم في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، فمنذ بداية شهر أغسطس الجاري، بدأ مستفيدو الدعم في حساب المواطن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، صرف الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ 57 لشهر أغسطس الجاري، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن الخطوات لتي يمكنهم اتباعها لمعرفة تفاصيل الدفعة الجديدة عن طريق استخدام رقم الهوية فقط.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

وعن خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، يستعرض موقع الفجر الإلكتروني التفاصيل لكاملة حول هذا الأمر لسهولة الاستعلام والبحث عن الدفعات التالية المفترض صرفها من برنامج حساب المواطن.

ونبدأ الخطوة الأولى من الايتعلام عن طريق الدخول على رابط حساب المواطن من هنــــــــــــا.

والمواطن السعودي بعد الدخول على رابط حساب لمواطن البرنامج نفسه، يمكنه إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

ةبعد ذلك يسهل الذهاب إلى أيقونة "الأهلية والاستحقاق" والنقر عليها والاطلاع على النتيجة.

الاستعلام عن الدفعة الـ57 برقم الهوية

وعلى النحو التالي يسهل الاستعلام عن الدفعة الـ57 برقم الهوية من برنامج حساب المواطن حيث أن المواطنين يبحسون عن الاستعلام عن بياناتهم برقم الهوية الخاصة بهم عبر رابط البرنامج الرسمي.

- يسهل على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن هنــــــــا.

- بعد ذلك يمكن تسجيل البيانات للدخول على حسابك، وأدخل رمز التحقق المرئي.

- اضغط على أيقونة الاستعلام برقم الهوية.

- أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، لتظهر لك بيانات المستفيد.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

1- تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا في حال طرأ عليها أي تغيير، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية.

2- في حال عدم حدوث أي تغيير فلا يلزم تحديث البيانات، ويمكن للفرد استعلام حساب المواطن برقم الهوية.

3- إخفاء معلومات جوهرية في برنامج حساب المواطن على كل من يقوم بتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، وإخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، والتحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك.

4- ويتم تطبيق المادة 20 بحقه، والتى تنص على إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي، وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، أو استرداد الدعـم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظاميّة اللازمة لذلك، أو اتخاذها معًا.