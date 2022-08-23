ما لا تعرفه عن شروط التقديم في برنامج حساب المواطن

ننشر لكم في السطور التالية ما لا تعرفونه عن شروط التقديم في برنامج حساب المواطن، الذي أطلقته السعودية لتخفيف العبئ على المواطن السعودي وتوفير له متطلبات الحياه بعد ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة.

وحرصت السعودية على إطلاق برنامج حساب المواطن وهو برنامج وطني خالص يهدف لتوفير الدعم للمستفيدين محدودي الدخل من الأسر التي تحتاج لإعانة مالية لمواجهة ظروف الحياة الصعبة.

وتوفر بوابة الفجر الالكترونية للمواطنين السعوديين في النقاط التالية، أهم شروط التقديم في برنامج حساب المواطن

شروط التقديم في برنامج حساب المواطن

1- يمكن للمواطنين تسجيل الدخول علي الحساب الشخصي بالمستفيد علي موقع حساب المواطن عبر هذا الرابط ((((((((هنا)))))))

2- وبعد ذلك تقوم التوجه إلي قائمة الخدمات

3- على المواطن السعودي اختيار الاستعلام

4- قم بإدخال رقم المرئي ورقم الهوية الوطنية

لو مستوفي الشروط.. اعرف كيفية الحصول على دعم حساب المواطن

قامت إدارة برنامج حساب المواطن بوضع شروط من أجل الحصول على دعم حساب المواطن ويجب أن تستوفي الشروط التي حددتها مؤسسة التنمية والعمل المجتمعي، ومن أهم تلك الشروط:

أن يكون المستفيد من محدودي الدخل.

أن يكون المتقدم حاملًا الجنسية السعودية، ويكون مقيم داخل أراضي المملكة.

أن يكون لدى الشخص المتقدم بطاقة التنقل.

ألا يكون مستفيد من أي برنامج دعم حكومي آخر.



ما لا تعرفه عن حساب المواطن



انشئ برنامج حساب المواطن السعودية في ديسمبر 2017 من أجل حماية الأسر الموجودة في المملكة العربية السعودية من الأثر المباشر والغير مباشرة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة والتي تسبب عبء وظروف حياتيه صعبة ولتخفيف عليهم العبئ الاقتصادي.

حساب المواطن والتواصل مع المواطنين

ويحرص البرنامج على إرسال مراسلات للمواطنين المقدمين لكي يستطيع التيقن من صحة حساباتهم المصرفية وربطها بالطلبات.

ومن جهته، يقوم البرنامج بإطلاق تطبيق علي هواتف من أجل التسهيل على المواطنين من أجل إرسال بياناتهم أو تعديلها، وفي عام 2022 قام البرنامج برفع الدعم المالي وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وأمر ولي العهد السعودي بتنفيذ الأوامر، حيث بلغت قيمة الدعم الموجه للبرنامج 8 مليار ريال سعودي.