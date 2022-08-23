كيفية تقديم الاعتراض على نتائج حساب المواطن (تفاصيل) أ

يبحث المواطنين السعوديين عن كيفية تقديم الاعتراض على نتائج حساب المواطن، حيث تم إعلان نتائج الأهلية بعد صرف الدفعة الجديدة قريبا، ومن جهتها، قام برنامج حساب المواطن بفتح باب تقديم الاعتراضات عن الدفعة الجديدة لتي تم صرفها.

وتقدم بوابة الفجر الالكترونية في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول كيفية تقديم الاعتراض على نتائج حساب المواطن

كيفية تقديم الاعتراض على نتائج حساب المواطن

وعن كيفية تقديم الاعتراض على نتائج حساب المواطن يمكن تقديم الاعتراض من خلال الخطوات التي أعلنها برنمج حساب المواطن، من أجل التسهيل على المواطنين السعوديين الاستفسارات التي تدور في أزهانهم، وعن طريق ما يلي:

1- الدخول على برنامج حساب لمواطن عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك هنا

2- قيام المواطن السعودي مستحقي الدخل بالضغط علي القائمة واختيار الدورة الأهلية

3- إدخال بيانات الرقم المرئي والرقم السري

4- معرفة أسباب الرفض

5- أنقر علي كلمة الاعتراض

6- تحميل المستندات المطلوبة من أجل توضيح اهليتك

7- الرد على الاعتراض سيكون في الفترة من 15 إلي 90 يومًا

8- وفي حالة إثبات انك تحتاج إلى هذا الدعم سوف تصرف كافة مستحقاتك السابقة.

رقم التواصل مع برنامج حساب المواطن وخدمة سوتك مسموع



ومن المؤكد أنه يتم صرف برنامج حساب المواطن الدعم شهريا يوم 10 ما لم يتعارض مع يوم الإجازة الرسمية وفي حالة تعارضة يتم صرف الدعم يوم قبلة أو بعدة حسب ما تحدده المملكة السعودية.

وعن رقم التواصل قام برنامج حساب المواطن بتخصيص رقم 19912 من التواصل مع البرنامج لسؤال عن الاستفسارات والمتابعة ومعرفة الاسماء والاستعلام عن أماكن الصرف.

رابط الحصول على دعم حساب المواطن



يوجد عدة طرق يمكن المستفيدين من حساب المواطن اتباعها لسهولة الاستعلام عن مستحقاتهم المالية، والحصول على دعم حساب المواطن بكل سهولة، فقط يمكن للمواطنين السعوديين اتباع ما يلي:

1- تسجيل الدخول علي الحساب الشخصي بالمستفيد علي موقع حساب المواطن من هنا

2- وبعد ذلك تقوم التوجه إلي قائمة الخدمات في برنامج حساب المواطن

3- وقوم باختيار الاستعلام

4- أدخل رقم المرئي ورقم الهوية الوطنية للحصول على الدعم بكل سهولة ويسر.