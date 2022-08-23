رقم حساب المواطن المجاني.. وخطوات الحصول على خدمة صوتك مسموع

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حساب المواطن
حساب المواطن

حرصا من بوابة الفجر الالكترونية على توفير كل ما يتعلق حول برنامج حساب المواطن من تفاصيل تفيد المستفيدين من دعم البرنامج، ننشر لكم في السطور التالية رقم حساب المواطن المجاني وخطوات الحصول على خدمة صوتك مسموع، حيث يبحث عنه العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية.

ويبحث المواطنين السعوديين عن رقم رقم حساب المواطن المجاني وخدمة صوتك مسموع لرغبة المستفيدين من الدعم بإرسال الطلبات والشكاوى من خلال خدمة الواتس آب لسهولة التفاعل والااستجابة.

رقم حساب المواطن المجاني

وحرصت الحكومة في المملكة العربية السعودية، علي توفر القنوات الرسمية للتواصل مع خدمة عملاء برنامج حساب المواطن بطريقة مباشرة لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، حيث تم إطلاق رقم حساب المواطن المجاني الموحد وهو: 19912 ويسهل على الميتفيدين الاتصال معهم في حالة الاعتراض أو تقديم الشكوى فهو مفتوح يوميا ما عدا العطلات الرسمية على مدار اليوم.

خدمة صوتك مسموع

خدمة صوتك مسموع تعد واحدة من خدمات برنامج حساب المواطن وهي نافذة إلكترونية تهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين المستفيد وخدمة العملاء وذلك لتقديم الشكاوى والاستفسارات بصورة مباشرة.

ويتم الاستفادة من خدمة صوتك مسموع الخدمة التي خصصها برنمج حساب المواطن لتلقي شكاوى المستفيدين، من خلال التواصل مع البرنامج لحل مشكلة التي قد تكون واجهت العميل خلال التسجيل في حساب المواطن أو لأي مشكلة تتعلق بالأهلية أو بالمدفوعات.

خطوات الحصول على خدمة صوتك مسموع يجب اتباع الخطوات التالية:

1- يجب الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية هنا 

2- يتم الحصول على خدمة صوتك مسموع الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها الضغط علي صوتك مسموع.

3- اختيار إنشاء طلب وإدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.

4- اختيار إيقاف الحساب أو التسجيل أو الأهلية أو المدفوعات أو شكوى على موظف.

5- شرح الطلب وإرفاق ملف من خلال أيقونة الخدمة الإلكترونية.

6- إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له.

7- يجب التأكد من صحة كافة البيانات التي تم إرسالها ثم الضغط على إرسال الطلب.

8- يتم الاستعلام ومتابعة الطلب عن طريق تعبئة رقم الطلب ورقم الهوية، ثم النقر على تدقيق.

ويعتبر حساب المواطن واحد من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية حيث إنه يهدف إلى تقديم الدعم المالي إلى الأسر الفقيرة والأشد احتياجا بالإضافة إلى العمل على رفع المستوى المعيشي لديهم، ومن خلال المقال السابق أوضح موقع الفجر رقم حساب المواطن المجاني، وخطوات الحصول على خدمة صوتك مسموع.

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