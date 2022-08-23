7 شروط مهمة قبل التسجيل في حساب المواطن.. تعرف عليهم

هناك مجموعة من الشروط المهمة التي يجب معرفتها قبل التسجيل في حساب المواطن، حيث أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة توافر مجموعة من الشروط في الأشخاص المتقدمين لديهم، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في هذه النقاط التفاصيل الكاملة والخطوات:

7 شروط مهمة قبل التسجيل في حساب المواطن

1- أولا يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على دعم حساب المواطن لابد وأن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون مقيم في المملكة السعودية بحد أقصى 90 يوم آخر هذا العام.

3- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ليهولة التسجيل ولاستفادة من دعم حساب المواطن.

4- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

5- يجب أن لا يكون المواطن مسجل في مراكز الإيواء أو يكون مسجون.

6- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

7- يلزم عدم امتلاك المتقدم أصول أو أموال أو سجل تجاري.

رقم حساب المواطن خدمة صوتك مسموع

حيث يرغب العديد من المواطنين معرفة رقم حساب المواطن وخدمة صوتك مسموع لهولة التواصل مع برنامج حساب المواطن وتقديم الشكاوى والاستفسارات.

ويمكن للمواطنين السعوديين التواصل على البرنامج عن طريق رقم حساب المواطن صوتك مسموع عبر الرقم (19911).

كما يمكن الدخول على خدمة العملاء بالصفحة الرسمية الخاصة بحساب المواطن على بموقع تويتر، وفي حالة رغبتك في تقديم الشكوى أو الاستفسار يمكنكم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن (اضغط هنـــــــا).

وعن رقم حساب المواطن المجاني والموحد المخصص من جانب برنامج حساب المواطن لتلقي شكاوى المستفيدين (19912).

يسعى معظم المواطنين بالمملكة العربية السعودية لمعرفة رقم حساب المواطن المجاني للشكاوى والاستفسارات، حيث أن برنامج حساب المواطن وضع عدة أرقام للمواطنين لتسهيل عملية التواصل بشكل مباشر مع برنامج حساب المواطن، وذكرنا في المقال الرقم ورابط التواصل مع البرنامج في حالة الرغبة في تقديم اعتراضات على الدعم.

وأصدرت المملكة العربية السعودية العديد من القرارات الحكيمة والتي تهدف لتحسين اقتصاد شامل للمملكة، وقد وفّرَت خدمات متاحة للجميع لرفع العبء المالي الموقع على عاتق الأسر السعودية، وخصوصا محدودي الدخل.

وقامت المملكة بعمل برنامج حساب المواطن وهدفه هو تأكيد تسليم الدعم المالي للمستحقين مباشرة بالصور النقدية، وخصصت شروط لكي يتمكن محدودي الدخل من الاستفادة من دعم حساب المواطن وتخفيف العبئ عليه.