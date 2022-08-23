استغاثة- كارثة تهدد حياة أهالى نزلة حي الهرم.. مياه الصرف تغرق الشوارع والمنازل ومناشدات للرئيس بالحياة الكريمة

مخاوف من سقوط العقارات

فوجئ أهالى شارع أحمد خميس الجوهرى بنزلة سلم حي الهرم بشارع المنشية بالمطبعة فيصل، منذ ما يقرب من 5 أشهر، بارتفاع كبير فى منسوب مياه الصرف الصحي مما تسبب فى غرق الشوارع والعقارات بمياه الصرف مما يهدد بوقوع انهيارات فى القريب العاجل.

مناشدات عاجلة قبل الكارثة

وناشد الأهالى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وجميع الجهات المعنية بسرعة التدخل وحل أزمة ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي فى الشوارع والذى يهدد حياة المواطنين، وخصوصا مع انتشار الأمراض والحشرات.

وأوضح الأهالى أنه رغم توجيهات الرئيس السيسى بتوفير حياة كريمة فى المحافظات، إلا أننا وفى قلب محافظة الجيزة نعانى من تراجع مستوى خدمات الصرف الصحى بالمنطقة منذ ما يقرب من 5 أشهر وبالتالى أصبحت العقارات مشبعة بالمياه مما يهدد بوقوع انهيارات أرضية وسقوط المنازل.

شركة المياه

وأكد الأهالى أنه بالتواصل مع بعض المسؤولين في شركة المياه كان يتم إرسال سيارات شفط كل فترة إلا أن هذا الأمر لم يعد كافيا حيث أن المياه أصبحت تغمر الشارع والمنازل، موضحين أن البعض تحدث عن عدم قدرة محطة مياه صرف الطالبية على شفط المياه وبالتالى المياه أصبحت تتراكم فى الشوارع والمنازل، ولا حل دون إصدار توجيهات بسرعة إدخال محطة أخرى للخدمة أو تركيب أجهزة لشفط المياه بشكل مستمر.

وطالب الأهالى جميع الجهات المعنية فى الدولة بسرعة التحرك حتى لا تحدث كارثة كبرى تتمثل فى سقوط عقارات على الأهالى نتيجة تشبع الأرض بمياه الصرف، وتشردهم فى الشارع، مؤكدين أن الأطفال أصبحوا يعانون من مشاكل صحية نتيجة انتشار الحشرات والروائح الكريهة.