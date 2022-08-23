بخطوات بسيطه.. كيف تغير الرقم السري لمودم زين؟

تقارير وحوارات
شركة زين
شركة زين

ارتفعت معدلات السرقة الالكترونية والقرصنة وانتهاك الخصوصية في الآونة الاخيرة بشكل كبير، وأصبح من السهل الوصول إلى شبكة الاتصال بالإنترنت إذا كانت شبكتك غير مؤمنة بمودم قوي.

 

تغيير الرقم السري لمودم زين

 

  • توافر الإنترنت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
  • التوجه إلى المنصة الرئيسية للمتصفح الذي تستخدمه، سواء كان جوجل أو جوجل كروم أو فايرفوكس وغيرهم.
  • أدخل الكود التالي: 168.1.1 في مربع البحث.
  • في خانة الاسم أدخل كلمة “admin”.
  • في خانة المرور أدخل كلمة “admin”.
  • ستظهر أمامك عدة خيارات في الشاشة الرئيسية، ابحث عن WPA Pre-Shared Key، وأدخل في المربع الظاهر أمامك الرقمالسري الجديد.
  • انقر على حفظ التغييرات، والآن أصبح لديك كلمة مرور جديدة للمودم زين.


 

txt

المانجا والعنب والبلح يتنافسون على الحلاوة.. أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء

txt

فريدة تهدد زين بالفصل من العمل تعرف على أبرز أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "سوتس"

طريقة تغيير الرقم السري لمودم STC


 

  • توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت الخاص بمودم STC.
  • أدخل إلى المنصة الرئيسية للمتصفح على جهاز الكمبيوتر.
  • في شريط البحث، أدخل الكود التالي: 168.1.1.
  • ستظهر لك نافذة صغيرة بها: اسم المستخدم وكلمة المرور.


 
 

شركة زين للاتصالات

 

تعد شركة زين السعودية الأصل من أفضل وأشهر شركات الاتصالات في أنحاء المملكة، وذلك لتقديمها عددًا من الخدمات المميزة للعملاء،بالإضافة إلى توفير إنترنت سريع وأجهزة مودم حديثة في كافة مناطق الخليج.
 

تعتبر شركة STC أيضًا، من أشهر شركات الاتصالات بالسعودية التي تقدم خدمة الإنترنت المنزلي بمودم مميز، ويمكنك تغيير كلمة مرورلجهاز مودم إس تي سي.

السعودية تغيير الرقم السري لمودم زين زين شركة زين اتصالات زين

مواد متعلقة

أهم محادثات القمة الخماسية العربية في العلمين

لماذا لم تتزوج ناهد السباعي حتى الآن؟

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444 للقطاعين العام والخاص

6 ملفات عالمية ودولية.. أبرز مناقشات القمة الخماسية

تنسيق بين مصر والإمارات فى كافة الملفات.. ما التفاصيل؟

التفاصيل الكاملة للصدام بين زوجة شريف منير وبناته

ما أهم الملفات على طاولة قمة العلمين في مصر؟

قمة خماسية.. الدول العربية تنجح في إقامة تحالف بين الخليج ومصر والأردن والعراق

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة العرض القطري لضم "زيزو" ورد الزمالك السريع

عاجل.. ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 31.9 مليار دولار

Cristiano Ronaldo.. مدرب مانشستر يونايتد يفجر مفاجأة عن مستقبل كريستيانو رونالدو

عاجل.. الأهلي يجهز للتعاقد مع صفقة مدوية قيمتها 7 ملايين يورو

عاجل.. رئيس اتحاد الكرة السابق يهنىء الزمالك ويشيد ببيراميدز ويحرج الأهلي

عاجل.. مرتضى منصور يعلن تعاقد الزمالك رسميا مع إبراهيما نداي

خلصت الحكاية.. صندوق تحيا مصر يقبل أموال وتبرعات المستشار ترك ال شيخ للأهلي

عاجل.. فيريرا يبلغ إدارة الزمالك برحيله عقب نهاية الموسم الجاري