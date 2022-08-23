بخطوات بسيطه.. كيف تغير الرقم السري لمودم زين؟

ارتفعت معدلات السرقة الالكترونية والقرصنة وانتهاك الخصوصية في الآونة الاخيرة بشكل كبير، وأصبح من السهل الوصول إلى شبكة الاتصال بالإنترنت إذا كانت شبكتك غير مؤمنة بمودم قوي.

تغيير الرقم السري لمودم زين

توافر الإنترنت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

التوجه إلى المنصة الرئيسية للمتصفح الذي تستخدمه، سواء كان جوجل أو جوجل كروم أو فايرفوكس وغيرهم.

أدخل الكود التالي: 168.1.1 في مربع البحث.

في خانة الاسم أدخل كلمة “admin”.

في خانة المرور أدخل كلمة “admin”.

ستظهر أمامك عدة خيارات في الشاشة الرئيسية، ابحث عن WPA Pre-Shared Key، وأدخل في المربع الظاهر أمامك الرقمالسري الجديد.

انقر على حفظ التغييرات، والآن أصبح لديك كلمة مرور جديدة للمودم زين.





طريقة تغيير الرقم السري لمودم STC





توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت الخاص بمودم STC.

أدخل إلى المنصة الرئيسية للمتصفح على جهاز الكمبيوتر.

في شريط البحث، أدخل الكود التالي: 168.1.1.

ستظهر لك نافذة صغيرة بها: اسم المستخدم وكلمة المرور.







شركة زين للاتصالات

تعد شركة زين السعودية الأصل من أفضل وأشهر شركات الاتصالات في أنحاء المملكة، وذلك لتقديمها عددًا من الخدمات المميزة للعملاء،بالإضافة إلى توفير إنترنت سريع وأجهزة مودم حديثة في كافة مناطق الخليج.



تعتبر شركة STC أيضًا، من أشهر شركات الاتصالات بالسعودية التي تقدم خدمة الإنترنت المنزلي بمودم مميز، ويمكنك تغيير كلمة مرورلجهاز مودم إس تي سي.