الإسكان: اجتماع موسع لمسئولى قطاع المرافق لمتابعة موقف مشروعات "حياة كريمة"



نائب الوزير للبنية الأساسية يؤكد ضرورة تذليل العقبات التي تواجه التنفيذ.. والتنسيق اليومي بين جميع الجهات.. والتقييم المستمر للآداء



عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي، ومناقشة آخر المستجدات، ومعدلات الأداء، والعمل على إزالة المعوقات التى تواجه تنفيذ مشروعات المياه والصرف بـ10 محافظات "نطاق تنفيذ وزارة الإسكان" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، ومسئولى الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، والشركات التابعة بالمحافظات المعنية، والهيئة القومية للمياه والصرف، والجهاز التنفيذي للمياه والصرف، وممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.



وتوجه نائب وزير الإسكان، بالشكر لكل الحضور على المجهود المبذول من جميع الجهات لتحقيق أهداف المبادرة، موضحًا أهمية ودور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين بالريف المصري، ورفع مستوى معيشتهم، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.



وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلي الصدي الواسع للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة علي المستوي المحلي والعالمي، مؤكدًا ضرورة تذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وذلك بالتنسيق اليومي بين جميع الجهات التابعة لقطاع المرافق بالوزارة في كل محافظة، وكذا ضرورة التقييم المستمر للأداء التنفيذي لجميع الجهات التنفيذية بالقطاع، للوقوف على الإجراءات التصحيحية وحلول المشاكل تفصيليًا، وإدارة الحلول والمتابعة المستمرة.



كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع مسئولى قطاع المرافق بالوزارة، نسب الإنجاز لجميع التدخلات المتعلقة بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوي كل محافظة، مؤكدا ضرورة إنهاء أعمال شبكات الإنحدار، وذلك للسماح ببدء تنفيذ التدخلات الأخري المستهدفة بالمبادرة، كما تم استعراض التحديات المختلفة التي تواجه أعمال التنفيذ بكل قرية على حدة، وتم الإتفاق علي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتعاقدية مع المقاولين المتقاعسين عن التنفيذ.



وفي نهاية الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أن المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي الأكبر والأهم في الوقت الحالي، مقارنة بجميع السنوات السابقة، وذلك فيما يتعلق بخدمة المناطق الريفية بالجمهورية.

