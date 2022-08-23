كيفية الاستعلام عن الرصيد والسلع والمحذوفين من بطاقة التموين

تعرف عليها

كشفت بوابة مصر الرقمية عن خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد، التي تتيح للأسرة صاحبة البطاقة معرفة رصيد السلع المخصص لها والحصص الشهرية من السلع بناء على عدد أفرادها، وجاء ذلك ضمن الخدمات التموينية الإلكترونية التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين حاملي بطاقات التموين.



الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الافراد والرصيد

- تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا



- اختيار خدمة التموين من بين الخدمات الحكومية التي تقدمها البوابة.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

- النقر على ابدأ الخدمة.

- تظهر بيانات البطاقة التموينية، ثم تتم الموافقة على الشروط والأحكام، والضغط على التالي.

- سيظهر أمامك بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

الدعم الشهري



تم تحديد حصة بطاقة التموين من السلع المدعمة شهريًا حسب عدد أفراد البطاقة المستفيدين والمقيدين عليها، حيث تختلف حصة البطاقة عن بطاقة أخرى، فالأسرة التي لديها بطاقة تموين مقيد عليها 4 أفراد، تحصل على دعم شهري قيمته 200 جنيه، ويتم صرفها في صورة سلع مدعمة، كما تحصل على دعم الخبز بعدد 600 رغيف على مدار الشهر؛ بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد، أما الأسرة التي لديها بطاقة مدرج عليها 3 أفراد فتحصل على دعم شهري قيمته يبلغ 150 جنيهًا و450 رغيفًا شهريًا كدعم الخبز، فيما تحصل الأسرة المقيد عليها فردان فقط على قيمة 100 جنيه شهريًا دعمًا سلعيًا و300 رغيف شهريًا دعم خبز.



تحديث بطاقة التموين

خلال أسبوعين لا بد أن ينتهي أصحاب بطاقات السلع التموينية من إضافة رقم التليفون لتحديث بطاقة التموين 2022، حسب تعليمات وزارة التموين، وذلك من خلال رسالة نشرتها، عبر بونات صرف الخبز، ويأتي تحديث بطاقة التموين في إطار حرص وزارة التموين على تقديم أفضل الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية.