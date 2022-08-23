عاجل.. ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 31.9 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021/2022 ارتفاعًا بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021.

وأضاف البنك المركزي، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت خلال الفترة أبريل/يونيو 2022 ارتفاع ايضا بمعدل 3.0% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).

واشار إلى أن تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر يونيو 2022 بلغت نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021).