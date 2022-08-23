عاجل.. ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 31.9 مليار دولار

الاقتصاد
المركزى المصري
المركزى المصري

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل  تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021/2022 ارتفاعًا بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021.

 

وأضاف البنك المركزي، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت خلال الفترة أبريل/يونيو 2022 ارتفاع ايضا بمعدل 3.0% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).

 

واشار إلى أن تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر يونيو 2022  بلغت نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021).

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة العرض القطري لضم "زيزو" ورد الزمالك السريع

عاجل.. ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 31.9 مليار دولار

Cristiano Ronaldo.. مدرب مانشستر يونايتد يفجر مفاجأة عن مستقبل كريستيانو رونالدو

عاجل.. الأهلي يجهز للتعاقد مع صفقة مدوية قيمتها 7 ملايين يورو

عاجل.. رئيس اتحاد الكرة السابق يهنىء الزمالك ويشيد ببيراميدز ويحرج الأهلي

عاجل.. مرتضى منصور يعلن تعاقد الزمالك رسميا مع إبراهيما نداي

خلصت الحكاية.. صندوق تحيا مصر يقبل أموال وتبرعات المستشار ترك ال شيخ للأهلي

عاجل.. فيريرا يبلغ إدارة الزمالك برحيله عقب نهاية الموسم الجاري