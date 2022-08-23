خطوات سهلة لإضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين



ننشر لكم في السطور التالية خطوات سهلة لإضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين، حيث تعتبر هذه االعبارة من أكثر العبارات بحثا على جوجل من حين لآخر حيث يبحث المواطنين عن خطوات سهلة لإضافة المواليد على بطاقات التموين.

ونستعرض لكم عبر موقع الفجر الإلكتروني رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، وخطوات إضافة مواليد جديدة على بطاقة التموين، عبر موقع دعم مصر.

شروط إضافة المواليد لبطاقات التموين

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة شروط لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022، من خلال رابط موقع دعم مصر، وهى كالآتى:

1- يكون الحد الأقصى 4 أفراد للبطاقة زوج وزوجة و2 من الأبناء.

2- والبطاقة التموينية المسجل بها 3 أفراد فقط يمكنهم إضافة فرد آخر، شرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022

1- يتم تسجيل الدخول إلى رابط موقع دعم مصر (اضغط هنا)

2- اضغط على سجل حسابا جديدا.

3- يتم كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

4- قم بكتابة اسم الوالدة الاسم الأول.

5- اضغط على خدمات التموين.

6- قم باختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا ثم بدء الخدمة.

7- ضع اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الإسم رباعي.

8- ثم قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

9- وقم بوضع صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

10- وأخيرًا اضغط على خيار (إضافة).

خطوات إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لسهولة إضافة رقم الموبايل على بطاقات التموين 2022:

- الدخول على موقع "دعم مصر الرسمي" الرابط المذكور أعلاه

- اضغط على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة.

- قم باختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

- يتم إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

- ثم قم بكتابة رقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقمًا.

- اضغط على أيقونة إرسال الرقم السري، لسهولة تسجيل رقم الموبايل.