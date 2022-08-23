ما هي الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين؟

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيه بكافة التفاصيل المتعلقة حول تحديث بيانات بطاقة التموين، ننشر لكم في السطور التالية الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين، وفقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث كشفت عن الإجراءات الخاصة والأوراق المطلوبة لتحديث البيانات الخاصة بتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين.

ومن جهته، أصدَر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين توجيهاته لجميع مديري المديريات التموينية بالمحافظات لتسهيل إنهاء طلبات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية وتسجيل رقم الهاتف في سهولة ويسر.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

وتشمل الأوراق المطلوبة لتحديث بيانات بطاقة التموين، ما يلي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- صورة من بطاقة التموين.

3- رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة في أي شركة من الشبكات الأربعة سوا (فودافون أو اتصالات أو أورانج أو we).

4- صورة من بون صرف الخبز.

ومن جهتها، أوضحت وزارة التموين أن الشخص المطلوب منه تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين هو الذي تم تسليمه رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بطلب تسجيل الموبايل عبر بون صرف الخبز الذي يحصل عليه المواطن يوميًا بعد كل عملية صرف.

وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لسهولة إضافة رقم الموبايل على بطاقات التموين 2022:

- الدخول على موقع "دعم مصر الرسمي" الرابط المذكور أعلاه

- اضغط على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة.

- قم باختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

- يتم إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

- ثم قم بكتابة رقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقمًا.

- اضغط على أيقونة إرسال الرقم السري، لسهولة تسجيل رقم الموبايل.

شروط إضافة المواليد لبطاقات التموين

كما ضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة شروط لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022، من خلال رابط موقع دعم مصر، وهى كالآتى:

1- يكون الحد الأقصى 4 أفراد للبطاقة زوج وزوجة و2 من الأبناء.

2- والبطاقة التموينية المسجل بها 3 أفراد فقط يمكنهم إضافة فرد آخر، شرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.