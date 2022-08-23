الامارات تعتزم استثمار ملياري دولار لإنشاء مجمعات غذائية بالهند

تعتزم الإمارات العربية المتحدة استثمار ملياري دولار لإنشاء مجمعات غذائية بالهند في إطار جهود مجموعة من أربع دول بقيادة الولايات المتحدة للمساعدة في معالجة انعدامالأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

سيتم ربط القطاع الخاص في الولايات المتحدة وإسرائيل بتقنيات "لتقليل هدر الطعام وفساده والحفاظ على المياه العذبة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة" في المجمعاتالغذائية وفقًا لبيان مشترك صادر عن المجموعة.

تأتي الخطة الاستثمارية في أعقاب الاجتماع الأول لقادة مجموعة "I2U2" التي تضم الإمارات والهند وإسرائيل والولايات المتحدة يوم الخميس.

يترأس الرئيس الأميركي جو بايدن الاجتماع أثناء جولته في الشرق الأوسط.

في إطار هذه المبادرة، ستعمل المجموعة أيضًا على تطوير مشروع هجين للطاقة المتجددة في ولاية غوجارات الهندية لإنتاج 300 ميغاوات من طاقة الرياح والشمس.

قامت وكالة التجارة والتنمية الأميركية بتمويل دراسة جدوى للمشروع بقيمة 330 مليون دولار.

تستكشف الشركات ومقرها الإمارات العربية المتحدة فرص العمل كشركاء في مجالي المعرفة والاستثمار.

تعمل إسرائيل والولايات المتحدة مع الإمارات والهند من أجل توفير فرص للقطاع الخاص.

الامارات تدعم مواطنيها

وضاعفت دولة الإماراتمخصصات برنامج الدعمالاجتماعي الموجه لدعم المواطنين محدودي الدخل، مع إدخال بنود جديدة ضمن البرنامج منها السكن والتعليم والبطالة، إضافة إلى علاوات بدل تضخم الوقودوالغذاء والماء والكهرباء.

رفعت الإمارات أسعار البنزين5 مرات خلال عام 2022، ما زاد من فجوة الأسعار مع منتجي النفط الآخرين في المنطقة الذين يدعمون الوقود، حيث قفزت تكلفة الوقود في الإمارات ثالث أكبر منتج للنفط في "أوبك" بنحو 80% منذ بداية العام وسط ارتفاع أسعار النفط.

ستتم "إعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي ليصبح برنامجًا متكاملًا، مع مضاعفة المخصصات الموجهة له من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم، حسب قرار أصدره رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأوردته وكالة الأنباء الرسمية (الدولار يعادل 3.67 درهم).

أهم التعديلات الجديدة على برنامج الدعم الاجتماعي



رفع مستوى الاستحقاق للأسر محدودة الدخل إلى 25 ألف درهم شهريًا حسب الحالة الاجتماعية.

زيادة قيمة مخصصات الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار درهم إلى 5 مليار ات درهم.

مخصص سكن يتراوح بين 1500 و2500 درهم شهريًا.

5000 درهم شهريًا مخصصة للعاطل عن العمل ممن يتجاوز عمره 45 عامًا

مخصص المتعطل الباحث عن العمل لمدة 6 شهور 5000 درهم شهريًا.

علاوة المواد الغذائية تعادل 75% من قيمة التضخم في أسعار المواد الغذائية.

دعم شهري للكهرباء بقيمة 50% للاستهلاك أقل من 4000 كيلو وات.

دعم شهري للمياه بقيمة 50% لاستهلاك أقل من 26 ألف جالون شهريًا.

علاوة الوقود دعم شهري بقيمة 85% من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم للتر.

فيما يتعلق بعلاوة دعم الوقود، أشار القرار إلى أنّ البرنامج يقدّم هذا النوع من الدعم للحدّ من تأثير التقلبات التي تشهدها أسعار الوقود عالميًا على المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

رفع البنزين للمرة الخامسة

ورفعت الإمارات العربية المتحدة أسعار البنزين للمرة الخامسة هذا العام، ما زاد من اتساع الفجوة مع منتجي النفط الآخرين في المنطقة الذين يدعمون الوقود.

قفزت تكلفة الوقود في الدولة الخليجية -وهي ثالث أكبر منتج في "أوبك"- بنحو 80% منذ بداية العام وسط ارتفاع أسعار النفط.

ارتفع سعر النفط الخام بنسبة 50% تقريبًا هذا العام إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

تدعم دول أخرى في المنطقة المنتجة للنفط الوقود بدرجات متفاوتة. لكنَّ الإمارات حررت الأسعار في عام 2015. والبنزين في الإمارات العربية المتحدة الآن أغلى بثلاث مرات عما هو عليه في الكويت، وأكثر من ضعف متوسط ​​سعر اللتر في الدول الخليجية الست المشكّلة لمجلس التعاون الخليجي.

دفع ارتفاع تكلفة الوقود شركة "أوبر تكنولوجيز" لخدمات النقل إلى رفع الأسعار في الإمارات مرتين هذا العام.

لكن على الرغم من أن أسعار البنزين في الإمارات مرتفعة مقارنة بالمنطقة عند نحو 1.23 دولار للتر، إلا أنها أقل بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 1.47 دولارًا، وفقًا لبيانات موقع (globalpetrolprices.com) يبلغ متوسط تكلفة البنزين 1.37 دولارًا للتر ​​في الولايات المتحدة، و2.32 دولارًا في المملكة المتحدة.