البورصة تواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب

واصلت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2022 ارتفاعتها الجماعية، موصلة ادائها الجيد بدعم من تثبيت اسعار الفائدة وتوقعات بتغير السياسية النقدية مع تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، ومشتريات المصريين و الأجانب.



ارتفع مؤشر ايجي اكس 30 الرئيسي خلال منتصف تعاملات اليوم 0.18% 10264.88 نقطة، وزاد مؤشر الاسهم الصغرية والمتوسطة ايجي اكس 70 بنسبة 0.94% ليصل إلى مستويات 2214.31 نقطة، وزاد مؤشر ايجي أكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 0.72% ليصل إلى مستويات 3170.79 نقطة



أخبار شركات البورصة خلال منتصف التعاملات





كشفت شركة “ايديتا” للصناعات الغذائية إنه قامت بتنفيذ عمليات شراء لعدد من اسهم الخزينة وفقا لقرارات مجلس الادارة الصادراة في 2 اغسطس 2022.



وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم إنها قامت بشراء عدد 1.20 مليون سهم بنسبة 0.167% من راسمال الشركة، موضحتا ان عملية الشراء تمت خلال جلسة اليوم الاثنين 22 اغسطس 2022.



مدينة نصر تحقق مبيعات قياسية



أعلنت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير تسجيلها حجوزات قياسية خلال شهر يوليو الماضي، وهي اعلي قيمة مبيعات تسجلها على الاطلاق.

وقالت الشركة في افصاح للبورصة، إنها حققت حجوزات قياسية خلال شهر واحد بقيمة بلغت 1.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2022، مشيرة غلى ان الفضل في تلك المبيعات إلى اطلاق مشروعي اليكت وتاج فيلا، بالاضافة إلى مبيعات محفظة الوحدات الجاهزة للاستلام وكفاءة المبيعات بمشروعي كرونز وتافل التابعتين لمشروع سراي.

واشارة " مدينة نصر"، إلى ان مشروع إيلكت هو جزء من مشروع تاج سيتي بالقاهرة الجديدة حيث تمكنت الشركة منذ اطلاق المشروع بيع 50% من الوحدات السكنية وتسجيل مبيعات 400 مليون جنيه.



البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه

ضغط عمليات جني الارباح خلال تعاملات جلسة اليوم، على تكبد البورصة المصرية خسائر بعد جلسات من المكاسب القوية، مدفوعة بعمليات بيعية من قبل الافراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية.



وهبط المؤشر الرئيسي في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين 0.9% ليصل إلى مستويات 10246.24 نقطة، وتراجع مؤشر ايجي أكس 70 للاسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستويات 2193.78 نقطة، وهبط مؤشر ايجي أكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليصل إلى مستويات 3148.12 نقطة، وتراجع مؤشر ايجي أكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% ليصل إلى 1913.57 نقطة.



وهبط راسمال السوقي بقيمة 3.38 مليار جنيه ليصل إلى 690.271 مليار جنيه مقارنة بنحو 693.656 مليار جنيه نهاية تعاملات جلسة الامس التى ربحت خلالها نحو 11.9 مليار جنيه.



وبلغ إجمالي قيم التداولات حلال تعاملات اليوم نحو 4 مليار جنيه بالتداول على 874.2 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 57 الف عملية.



وبلغ قيمة التداول على الاسهم وحده 1.4 مليار جنيه في حين بلغ إجمالي قيم التداول ععلى السندات 2.5 مليار جنيه.



وارتفع 38 سهم من اصل 193 سهم جري التداول عليهم بينما تراجع 97 سهم واستقر 58 سهم.