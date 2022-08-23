مدينة نصر للاسكان والتعمير تعلن تسجيلها حجوزات قياسية خلال شهر يوليو

أعلنت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير تسجيلها حجوزات قياسية خلال شهر يوليو الماضي، وهي اعلي قيمة مبيعات تسجلها على الاطلاق.

وقالت الشركة في افصاح للبورصة، إنها حققت حجوزات قياسية خلال شهر واحد بقيمة بلغت 1.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2022، مشيرة غلى ان الفضل في تلك المبيعات إلى اطلاق مشروعي اليكت وتاج فيلا، بالاضافة إلى مبيعات محفظة الوحدات الجاهزة للاستلام وكفاءة المبيعات بمشروعي كرونز وتافل التابعتين لمشروع سراي.

واشارة " مدينة نصر"، إلى ان مشروع إيلكت هة جزء من مشروع تاج سيتي بالقاهرة الجديدة حيث تمكنت الشركة منذ اطلاق المشروع بيع 50% من الوحدات السكنية وتسجيل مبيعات 400 مليون جنيه.



وكانت الجمعية العومية العامة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، قررت عدم الموافقة الموافقة على السماح لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ببدء إجراءات الفحص النافي للجهالة وذلك بعد التصويت.

وسبق وان تلقت مدينة نصر للإسكان والتعمير عرضًا غير ملزم من "سوديك" يوم 5 يوليو 2022 للاستحواذ على حصة أغلبية (حتى 100%) من أسهم الشركة..

وقال مجلس لإدارة مدينة نصر في بيان إن الإدارة قرر أن قيمة العرض لا تتماشى مع القيمة الحقيقية للشركة وأصولها، وبناءً عليه لم يوافق المجلس على العرض المقدم.



وقال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن الأولويات الثابتة للإدارة خلال دراسة ومناقشة هذه الصفقة تتمثل في تقديم أفضل نتائج للسادة المساهمين، لافتًا إلى أن قرار الجمعية العامة بشأن هذه الصفقة يعكس بوضوح ثقة المساهمين في القيمة المستدامة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وأكد سلام، على ثقة الإدارة في الآفاق المستقبلية الواعدة للشركة، خاصة مع بدء حصادها لثمار استراتيجية النمو الجديدة التي وضعتها الإدارة بالتزامن مع قيامها بتعزيز أداء الشركة خلال الفترة الماضية.

وأضاف سلام، أن جهود الإدارة خلال الفترة الماضية أثمرت عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث تضاعف إجمالي المبيعات التعاقدية خلال النصف الأول من عام 2022 لتتجاوز 3.3 مليار جنيه مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى تضاعف عمليات تسليم الوحدات خلال نفس الفترة.

وأضاف أن الشركة نجحت في تحقيق أرقام قياسية على صعيد المبيعات خلال الربع الثاني من العام، وإضافةً إلى ذلك شهد شهر يوليو تحقيق مبيعات تعاقدية وحجوزات بيعية قياسية خلال شهر واحد فقط