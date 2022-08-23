سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 23-8-2022 بالبنوك

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 23-8-2022، بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 59.96 جنيه للشراء، و62.36 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 58.39 جنيه للشراء، و62.43 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 62.06 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

62.06 جنيه للشراء.



62.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

59.96 جنيه للشراء.



62.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

59.88 جنيه للشراء.



62.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

60.37 جنيه للشراء.



62.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

58.39 جنيه للشراء.



62.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

60.85 جنيه للشراء.



62.42 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر





وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) في البنك الأهلي وبنك مصر سجل 19.16 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 19.13 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.18 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل اليورو 19.14 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني في بنكي الأهلي ومصر 22.52 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 22.49 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الاسترليني 22.54 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي، سجل الاسترليني 22.50 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 23.00 جنيه للشراء، و23.10 جنيه للبيع.



وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي 59.98 جنيه للشراء، و62.36 جنيه للبيع، طبقا للبنك الأهلي المصري.



أسعار الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أظهرت مؤشرات التداول ببنك مصر، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو أحد أكبر البنوك الخاصة، فوصل سعر الريال السعودي إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات التداول ببنك المصرف المتحد، وصول الريال السعودي إلى سعر 4.87 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.006 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 5.04 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي

في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.9013 للشراء، و5.0658 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

أما في البنك الأهلي القطري QNB، فوصل سعر الريال السعودي إلى 4.9868 للشراء، و5.0486 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سعر 5.002 للشراء، 5.051 للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر سجل 19.16 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 19.13 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.18 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل اليورو 19.14 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.