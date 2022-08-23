البورصة تنهي تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2022 على خسائر بقيمة 5 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 اغسطس 2022، على تراجعات جماعية تحت ضغوط بيعية من قبل العرب والمصريون.

أداء المؤشرات البورصة المصرية اليوم:

وتراجع المؤشر الرئيسي ايجي أكس 30 بنسبة 1.06% ليصل إلى مستويات 10137.89 نقطة، كما تراجع مؤشر ايجي أكس 70 بنسبة 0.26% إلى مستويات 2188.09 نقطة، وانخفض مؤشر ايجي أكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 0.56% إلى مستويات 3130.63 نقطة.

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه:

وخسر رأسمال السوقي في ختام التعاملات نحو 5.3 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 684.967 مليار جنيه مقابل 690.271 مليار وصل اليها نهاية تعاملات الامس.

وشهدت جلسة البورصة اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2022 عد من الافصحات الهامة منها:

ابوقير للاسمدة تعلن ارتفاع ارباحها 158%

اعلنت شركة ابو قير للاسمدة ارتفاع ارباجها بنسبة 158% خلال العام المال المنتهي 2021-2022 على اساس سنوي.

وبلغ إجمالي صافي ارباح ابوقير للاسمدة نحو 9.05 مليار جنيه نهاية العام المالي الماضي مقارنة بارباح بلغت 2.5 مليار جنيه العام المالي 2020-2021.

ووصل إجمالي قيمة ارباح الشركة قبل الضرائب إلى مستويات 11.5 مليار جينه بزيادة 168% عن العام المالي السابق.

وأوضحت ابوقير للاسمدة أن ارتفاع ارباحها يعود إلى السياسة اقتصاديات التشغيل التى تتبعها الشركة لتعظيم العائد، حيث بلغت 16.2 مليار جنيه نهاية العام المالي الماضي بزيادة 85% عن العام المالي 202-2021، نتيجة لزيادة متوسطات الاسعار لمختلف منتجات التصدير المحلي وزيادة كميات مبيعات الاسمدة.

ونتيجة لتحسن ارباح الشركة قررت مجلس الادارة صرف كوبون ارباح بقيمة 2.5 جنيه للسهم الواحد بزيادة 93% عن العام المالي 2020-2021.

و بعد اعلان نتائج الارباح تراجع سهم ابوقير للاسمدة 0.6% ليصل إلى 24.5 جنيه للسهم.

مدينة نصر للاسكان والتعمير تعلن تسجيلها حجوزات قياسية خلال شهر يوليو



علنت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير تسجيلها حجوزات قياسية خلال شهر يوليو الماضي، وهي اعلي قيمة مبيعات تسجلها على الاطلاق.

وقالت الشركة في افصاح للبورصة، إنها حققت حجوزات قياسية خلال شهر واحد بقيمة بلغت 1.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2022، مشيرة غلى ان الفضل في تلك المبيعات إلى اطلاق مشروعي اليكت وتاج فيلا، بالاضافة إلى مبيعات محفظة الوحدات الجاهزة للاستلام وكفاءة المبيعات بمشروعي كرونز وتافل التابعتين لمشروع سراي.

واشارة " مدينة نصر"، إلى ان مشروع إيلكت هة جزء من مشروع تاج سيتي بالقاهرة الجديدة حيث تمكنت الشركة منذ اطلاق المشروع بيع 50% من الوحدات السكنية وتسجيل مبيعات 400 مليون جنيه.



وكانت الجمعية العومية العامة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، قررت عدم الموافقة الموافقة على السماح لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ببدء إجراءات الفحص النافي للجهالة وذلك بعد التصويت.

وسبق وان تلقت مدينة نصر للإسكان والتعمير عرضًا غير ملزم من "سوديك" يوم 5 يوليو 2022 للاستحواذ على حصة أغلبية (حتى 100%) من أسهم الشركة..

وقال مجلس لإدارة مدينة نصر في بيان إن الإدارة قرر أن قيمة العرض لا تتماشى مع القيمة الحقيقية للشركة وأصولها، وبناءً عليه لم يوافق المجلس على العرض المقدم.