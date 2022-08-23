الزراعة: ٦٣ ألف طن صادرات زراعية ألى ليبيا حتى منتصف أغسطس

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الادارة المركزية للحجر الزراعي، عن ان اجمالي الصادرات الزراعية المصرية، إلى دولة ليبيا هذا العام بلغت نحو ٦٣ الف و١٨١ طن، حتى منتصف اغسطس الماضي.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، إنه فيما يخص صادرات الفلفل إلى دولة ليبيا هذا العام، تم تصدير ٩ شحنات، ولم يصل أية اخطارات رسمية برفض اية شحنات حتى الآن، لافتا إلى إنه لم يتم فحص أو تصدير اي شحنات زراعيه سواء فلفل أو غيره من منفذ السلوم إلى ليبيا للشركة المذكور اسمها في البيانات المنسوبه إلى السلطات الليبيه والمتداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي

مما يؤكد ان هذه الشحنه المشار اليها لم يتم تصديرها بالطرق القانونيه حيث أنه لم يتم فحصها من الحجر الزراعي المصري.

وبالنسبة لمحصول الجوافة، اشار العطار إلى إنه لم يتم تصدير أية شحنات لمحصول الجوافة إلى ليبيا، نهائيا منذ بداية هذا العام وحتي اليوم، لافتا إلى ان كل ما يثار عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول رفض شحنات جوافة مصرية من قبل الحجر الزراعي بليبيا، ليس له أي اساس من الصحة.

واوضح رئيس الحجر الزراعي المصري، ان حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة ليبيا، متميزة، ولا تواجه اية عوائق، حيث بلغ اجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال عام ٢٠٢٠ نحو ٦١ الف و٩٠٠ طن، وخلال عام ٢٠٢١ بلغت نحو ٨٩ الف و٧٩٥ طن.

وأهابت الوزارة وسائل الإعلام، بضرورة تحري الدقة واستيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، منعا لاثارة البلبة.