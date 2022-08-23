دايس للملابس الجاهزة يتصدر قائمة الاسهم الاكثر صعودا بالبورصة في ختام تعاملات اليوم

تصدر سهم " دايس للملابس الجاهزة" قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا في البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ٢٣ اغسطس ٢٠٢٢.

دتيس يتصدر الاسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم بالبورصة

واحتل سهم دايس للملابس الجاهزة صدارة الاسهم المرتفعة بعد ان صعد بنسبة ١١.٦٧%، ثم جاء سهم اوراسكم للتنمية العمرانية بنسبة صعود ٥.٦٢ %، تلاه في القائمة سهم القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة ٥.١٦%، ثم جاء في المركز الرابع رواد للسياحة بنسبة ٥%.

وفي المركز الخامس جاء سهم الاسماعلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بنسبة صعود٤.٩ %.

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 اغسطس 2022، على تراجعات جماعية تحت ضغوط بيعية من قبل العرب والمصريون.

أداء المؤشرات البورصة المصرية اليوم:

وتراجع المؤشر الرئيسي ايجي أكس 30 بنسبة 1.06% ليصل إلى مستويات 10137.89 نقطة، كما تراجع مؤشر ايجي أكس 70 بنسبة 0.26% إلى مستويات 2188.09 نقطة، وانخفض مؤشر ايجي أكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 0.56% إلى مستويات 3130.63 نقطة.

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه:

وخسر رأسمال السوقي في ختام التعاملات نحو 5.3 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 684.967 مليار جنيه مقابل 690.271 مليار وصل اليها نهاية تعاملات الامس.

وشهدت جلسة البورصة اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2022 عد من الافصحات الهامة منها:

ابوقير للاسمدة تعلن ارتفاع ارباحها 158%

اعلنت شركة ابو قير للاسمدة ارتفاع ارباجها بنسبة 158% خلال العام المال المنتهي 2021-2022 على اساس سنوي.

وبلغ إجمالي صافي ارباح ابوقير للاسمدة نحو 9.05 مليار جنيه نهاية العام المالي الماضي مقارنة بارباح بلغت 2.5 مليار جنيه العام المالي 2020-2021.

مدينة نصر للاسكان والتعمير تعلن تسجيلها حجوزات قياسية خلال شهر يوليو



علنت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير تسجيلها حجوزات قياسية خلال شهر يوليو الماضي، وهي اعلي قيمة مبيعات تسجلها على الاطلاق.

وقالت الشركة في افصاح للبورصة، إنها حققت حجوزات قياسية خلال شهر واحد بقيمة بلغت 1.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2022، مشيرة غلى ان الفضل في تلك المبيعات إلى اطلاق مشروعي اليكت وتاج فيلا، بالاضافة إلى مبيعات محفظة الوحدات الجاهزة للاستلام وكفاءة المبيعات بمشروعي كرونز وتافل التابعتين لمشروع سراي.