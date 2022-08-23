ظهرت رسميا نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني بنسبة نجاح (91.27%)، ويبحث العدد من لطلاب عن اللينك المخصص للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

اعرفها الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، حيث أشاد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بنسب نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، متوجهًا بالشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد طول عام دراسي كامل.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

وحول رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس يسهل على لطلاب معرفة نتائجهم، من خلال بوابة التعليم الفني، حيث يمكنهم معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني عبر الرابط التالي: https://fany.emis.gov.eg/

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، من خلال الدخول عبر رابط بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022.

- تحديد نوع الدبلوم الخاص بالطالب (صناعي- تجاري- زراعي - فندقي).

- يرجى كتابة رقم الجلوس الخاص به.

- الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني «نظام 5 سنوات» حضر عدد 3430 طالبًا في 4 شهادات فنية بنسبة نجاح 96.79% بانخفاض مقداره 0.51% عن العام السابق.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني «نظام 3 سنوات» حضر 180580 طالبًا في 4 شهادات بنسبة نجاح 92.01% بزيادة مقدارها 0.20% عن العام السابق.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني بشأن نظام 3 سنوات لطلاب التعليم والتدريب المزدوج حضر عدد 2615 طالبًا في 4 شهادات بنسبة نجاح 95.14% بانخفاض مقداره 0.22% عن العام السابق.

أما نظام 3 سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات فقد أشار الوزير إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني حضر فيها عدد 2675 طالبًا في 4 شهادات بنسبة نجاح 95.10% «بمشاركة ممثلي سوق العمل في عملية التقييم».