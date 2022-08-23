شغال وسريع.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزود متابعيها الكرام من التفاصيل والمعلومات المتعلقة حول نتيجة الدبلومات الفنية 2022، ننشر لكم في السطور التالية رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، حيث يمكنكم الاستعلام عنها من خلال رابط سريع وشغال بدلا من الروابط التي لا تجدي نفعا وتستهلك باقة الانترنت.

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

تتصدر نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وهذا بعد إعلان نسبة النجاح، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى 2022 من جانب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنسبة نجاح (91.27%).

ومن المقرر أن ستصل نتيجة الدبلومات الفنية إلى المدارس الثانوية الفنية بحد أقصى يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أغسطس 2022، حيث أن كافة طلاب التعليم الفني ستكون نتيجة الدبلومات الفنية وشهادات النجاح الخاصة بهم جاهزة قبل انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية نهاية الشهر الجاري.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

يحرص الكثير من الطلاب، وأولياء الأمور، على الاستعلام عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، ويمكنهم الضغط هنا والمتابعة للحصول على النتيجة ((((هنا)))

وأشارت وزارة التربية والتعليم الفني، عن إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، بكافة شعبها (الزراعية- الصناعية- التجارية- الفندقية )، عبر بوابة التعليم الفني، من خلال هذا الرابـــط.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 وخطوات الاستعلام

ننشر لكم في السطور التالية، عبر موقع الفجر الإلكتروني، خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

- أولًا: الدخول على رابط بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، عبر الرابط المرفق اعلاه.

- ثانيًا: يتطلب من الطالب تحديد نوع الدبلوم الخاص به (صناعي- تجاري- زراعي - فندقي).

- ثالثًا: يتطلب من الطالب كتابة رقم الجلوس الخاص به.

- رابعًا: يضغط الطالب على عرض النتيجة، وبالتوفيق للجميع.