خطوات التقديم لوظائف مكافحة المخدرات 1444 عبر منصة أبشر.. وهذه الشروط

يبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن خطوات التقديم لوظائف مكافحة المخدرات 1444 والشروط، وذلك من خلال منصة أبشر للتوظيف.

وقامت الإدارة العامة بوزارة الداخلية، بالإعلان عن فتح باب القبول في وظائف مكافحة المخدرات للرجال، وقد أوضحت الوظائف الشاغرة لديها وتكون على الرتب التالية (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي)، وقد أكدت بأن الوظائف الشاغرة تكون في مختلف مناطق المملكة، على أن يكون المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس، وتم تحديد موعد وشروط التقديم وكذا الرابط الإلكتروني للتسجيل.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، شروط وطريقة التقديم في وظائف مكافحة المخدرات 1444، وهي على النحو التالي:-

وظائف مكافحة المخدرات 1444

- وظيفة وكيل رقيب لحملة البكالوريوس.

- وظيفة عريف لحملة الدبلوم.

- وظيفة جندي أول لحملة الثانوية + دورة تدريبية معتمدة، أو دبلوم لمدة سنة بعد الثانوية.

- جندي لحملة الثانوية العامة.

شروط التقديم لوظائف مكافحة المخدرات 1444

- يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

- ويستثني من نشأ مع والديه خارج المملكة لخدمة الوطن.

- وأن يتوفر المؤهل العلمي والفني المطلوب لكل وظيفة.

- ويلزم أن يكون المؤهل الفني مصدق عليه من الجهات المختصة.

- ويجب أن لا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

- وأن يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.

- وأن لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة تخضع للنظام العسكري.

- أن لا يكون قد تم إنهاء خدمة المتقدم من أحد المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب.

- تناسب الوزن مع الطول حسب ما نصت عليه اللائحة الطبية.

- اجتياز كافة الاختبارات المحددة للقبول.

رابط التقديم لوظائف مكافحة المخدرات 1444

- قم بالدخول على بوابة أبشر للتوظيف الإلكترونية، وذلك مباشرة من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- ثم قم باختيار الوظائف المتاحة.

- يجب تحديد وظائف مكافحة المخدرات.

- قم بكتابة بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

- يلزم الموافقة على الشروط والأحكام.

- رفع المستندات المؤيدة للبيانات بصيغة pdf.

- الضغط على إرسال الطلب.

- يجب حفظ الطلب ورقم التسجيل للمراجعة في حالة القبول المبدئي.